Jugendliche erpressen 57-Jährigen mit Nacktfotos

Dass im Internet nicht jeder der ist, der er vorgibt zu sein, musste ein 57-Jähriger aus der Region feststellen. Er lernte im vergangenen Jahr über die Nachrichten-App Snapchat ein vorgeblich 15-jähriges Mädchen kennen, flirtete mit ihm und tauschte Nacktfotos aus. Hinter dem Profil steckten aber zwei Arbeitskollegen, die dem Mann einen Streich spielen wollten. Als der 57-Jährige den Kontakt abbrach, versuchten sie, Geld von ihm zu erpressen. Einer von ihnen stand nun vor Gericht.

Geldübergabe am Ulmer Marktplatz

Es sind ein Kollege und zwei weitere Jugendliche, die sich vor Jugendrichter Bernhard Lang wegen versuchter Erpressung verantworten mussten. Sie hatten den 57-Jährigen zur Geldübergabe am 10. Juli des vergangenen Jahres am Ulmer Marktplatz getroffen und wurden dabei von der Polizei festgenommen.

Zur Tatzeit waren zwei von ihnen 16 Jahre alt, der Dritte war gerade erst 18 geworden.

Der erste Angeklagte war als Auszubildender in derselben Firma wie der Geschädigte tätig. Dabei hatten die beiden gelegentlichen Kontakt. Der 57-Jährige fragte seinen jüngeren Kollegen einmal, wo man Frauen kennenlernen könne. Dieser schlug ihm die Online-Plattformen Snapchat und Instagram vor.

Sie wollten ihm „eine Lehre erteilen“

Der Angeklagte erzählte dies einem weiteren Kollegen, der nicht angeklagt ist. Gemeinsam beschlossen die Männer, den Geschädigten zu „verarschen“. Laut der Polizei gab der Angeklagte bei der ersten Vernehmung an, dass der 57-Jährige in der Vergangenheit pädophil aufgefallen sei und man ihm eine Lehre erteilen wollte. Zusammen mit dem Arbeitskollegen erstellte er in der Zeit von April bis Juni mehrere Snapchat- und Instagram-Accounts, um mit dem Geschädigten zu chatten.

Etwa Mitte Juni gaben sie sich auf Snapchat als 15-jähriges Mädchen aus und schrieben den 57-Jährigen an. Im Chat wurden sowohl sexuelle Inhalte wie auch Nacktfotos ausgetauscht.

57-Jähriger wollte den Kontakt abbrechen

Die Jugendlichen taten auch so, als böte das Mädchen dem Mann Oralverkehr an. Es wurden auch Treffen vereinbart, zu denen der Geschädigte kam und niemanden vorfand. Als der 57-Jährige den Kontakt abbrechen wollte, begannen der Angeklagte und sein Arbeitskollege, ihm zu drohen, die Chatverläufe an Polizei und den Arbeitgeber zu schicken, wenn er ihnen nicht 3500 Euro übergebe.

Nachdem die Forderung gestellt wurde, ging der 57-Jährige zur Polizei und zeigte die Erpressung an. Die Polizei entschied sich, die Geldübergabe zu überwachen und konnte dort die drei Jugendlichen festnehmen. Die anderen beiden Angeklagten waren Freunde des ersten. Sie wussten vor der Erpressung von den Chats, haben sich aber selbst nicht daran beteiligt. Einen Tag vor der Geldübergabe wurden sie von ihrem Freund gefragt, ob sie sich 500 Euro verdienen wollten. Woher das Geld kam, erfuhren die beiden angeblich erst am nächsten Tag.

Zitteranfälle und Verfolgungsangst

Der 57-jährige Geschädigte klagte, dass er seit der Tat schlecht schlafe, Zitteranfälle und Verfolgungsangst habe. Er versuche, das Ganze zu vergessen. Alle drei Angeklagten entschuldigten sich bei ihm. Jugendrichter Lang verurteilte alle drei wegen versuchter Erpressung. Der erste und der dritte Angeklagte wurden zu Geldstrafen von 1500 Euro und 1000 Euro verurteilt, die an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder zu zahlen sind.

Zusätzlich müssen sie die Kosten des Verfahrens tragen. Der zweite Angeklagte muss 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Alle drei Angeklagten seien Täter, weil alle wesentlich zur Tat beigetragen und geplant hätten, das erpresste Geld zu teilen. Ein Erwachsener hätte für dieselbe Tat eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren erhalten können, sagte der Richter. „Eine Bagatelle ist es sicherlich nicht“, sagt Lang.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.