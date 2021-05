Jugendliche attackieren 51-Jährigen

Wie die Polizei mitteilte, befand sich ein 51-Jähriger am Donnerstag gegen 21.15 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Raiffeisenstraße. Dort traf er auf mehrere Unbekannte. Die griffen den Mann an und schlugen ihn zu Boden.

Danach flüchteten die Angreifer. Die sollen etwa 15 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Der 51-Jährige war alkoholisiert. Mit dem Rettungsdienst kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht herauszufinden, warum es zu der Auseinandersetzung kam.