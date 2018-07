Jugendbereich rüstet mächtig auf

Die Leichtathleten beim SSV 1846 rüsten im Jugendbereich für die nächste Saison mächtig auf: Gleich sechs Landeskaderathleten, die bisher schon als Stützpunkt nutzten, kräftigen 2010 den Ruf s als Mehrkampf-Hochburg.

Prominentester Neuzugang ist Simon Oberhofer (TG Bad Waldsee), der 2009 Fünfter der deutschen Schülermeisterschaften im Achtkampf war.

Schon Simons Vater Ralf Oberhofer brachte es Ende der 80er Jahre unter Wolfgang Beck auf knapp 7800 Punkte und zum deutschen Meistertitel in der Mannschaft. Der 15-jährige Simon gilt als hoffnungsvolles Talent. Außer im Achtkampf ist er gleich in fünf weiteren Disziplinen in der DLV-Bestenliste verzeichnet.

Genauso oft ist auch Dennis Schönbach bei der M15 gelistet, am besten im Dreisprung auf Rang sieben. Der sprunggewaltige Aalener erhofft sich hier im Team um Matthias Brugger weitere wertvolle Impulse fürs Training. Brugger, der nächstes Jahr schon in die A-Jugend aufrückt, ist in der DLV-Bestenliste acht Mal aufgeführt.

Gewichtige Rolle

Die B-Jugend-Mannschaft um Julius Sommer, 2009 Zweitbester seines Jahrgangs im Zehnkampf in Deutschland, wird nächste Saison sicher eine gewichtige Rolle in Deutschland spielen, denn außer Oberhofer und Schönbach wechseln auch der Wangener Marvin Magg, 2007 Deutscher Vizemeister im Achtkampf, und Marco Moll (LG Teck) zum SSV "46. Dazu kommen als Kaderathleten in dieser Altersklasse noch Mario Habedank und Christian Lormes, 2009 siebtbester Schüler über 80 Meter Hürden. "Die Jungs müssen sich aber noch individuell verbessern, und da helfen die optimalen Bedingungen in Ulm und auch der Teamgeist, in Training wie im Wettkampf", sagt Trainer Wolfgang Beck, der sich freut: "Mit so einer Truppe zu trainieren ist ein Traum, das macht Riesenspaß."

Dafür, dass die Frauen bei dieser geballten Zehnkampf-Stärke nicht untergehen, wird schon Stefanie Saumweber sorgen. Obwohl ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin im zweiten Jahr durch größere Praxisteile stressiger wird, ist sie topfit und will an ihre Erfolge von 2009 über 100 Meter Hürden, im Weitsprung und Siebenkampf anknüpfen.

Verstärkung gibt es auch

Für die weibliche Jugend des SSV 46 kommt Verstärkung von der Ostalb: Carina Knecht, 16-jähriges Hürdentalent von der DJK Ellwangen, wechselt zum SSV 46 und hofft auf den Sprung unter die Top 10 des DLV. Leistungsstark sind auch die Schülerinnen, die in die Trainingsgruppe von Christine Lichtl gekommen sind: Emelie Henn aus Riedlingen war 2009 Fünfte im Siebenkampf und Zwölfte im Hürdensprint. Annika Volquardsen, die von der LG Brenztal kommt, war württembergische Meisterin über 800 m. Bei den Männern verstärkt Timm Berndorfer (LG Donau-Ries), 3. der bayerischen Juniorenmeisterschaften über 110 m Hürden, den SSV 46. (chu)