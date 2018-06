„Jugend forscht“ meldet Rekordbeteiligung für 2014

Insgesamt 62 Forschungsprojekte, so viele wie nie zuvor, sind zum 11, Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ der Innovationsregion Ulm eingereicht worden. Insgesamt werden nun 104 Jugendliche am 31. Januar und 1.Februar an den Start gehen, um in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik/Informatik, Physik und Technik die Regionalsieger zu ermitteln.

Die 49. Runde des Nachwuchswettbewerbs steht unter dem Motto „Verwirkliche deine Idee“. Die Innovationsregion Ulm organisiert schon zum elften Mal den Regionalwettbewerb „Jugend forscht“. Er findet am 31. Januar und 2. Februar statt, diesmal ob der großen Anmeldezahl nicht mehr im Donauhallenfoyer, sondern im benachbarten Messefoyer der Ulm-Messe. Am 16. Januar tagte unter der Regie von Wettbewerbsleiter Jochen Krüger erstmals die inzwischen 24-köpfige Jury, der Vertreter aus Schule, Wissenschaft und Wirtschaft angehören.

32 Arbeiten sind in der Altersgruppe „Jugend forscht“ und 30 in der Altersgruppe „Schüler experimentieren“ gemeldet. In beiden Altersklassen ist das Fachgebiet „Technik“ mit insgesamt 15 Projekten am stärksten gefragt, gefolgt von den Sparten Arbeitswelt (14) und Physik (12). Das Fachgebiet Biologie weist elf Projekte auf, die Chemie ist mit sechs und Mathe/Informatik mit vier Wettbewerbsbeiträgen präsent. Die Jugendlichen kommen von Gymnasien, Realschulen und Beruflichen Schulen aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Biberach.

Die Forschungsprojekte der Jugendlichen können am Samstag, 1. Februar, in der Zeit von 10.30 bis 14.30 Uhr in einer öffentlichen Ausstellung besichtigt werden. Die Besten des Regionalwettbewerbs qualifizieren sich für die Landeswettbewerbe „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“. Wer bei „Jugend forscht“ die Nase im Landeswettbewerb vorn hat, kann zum Bundeswettbewerb Ende Mai nach Künzelsau reisen.