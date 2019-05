Jugend ermittelt ihre Bezirksmeister

Die Jugend-Tennismeisterschaften des Bezirks Oberschwaben/Alb-Donau werden von 24. bis 26. Mai auf der Anlage St. Christina des TC Ravensburg ausgetragen. Beim WGV-Tennis-Cup kämpfen 82 Kinder und Jugendliche aus der Region in neun Altersklassen um Titel. Turnierbeginn ist am Freitag, 24. Mai, 16 Uhr, fortgesetzt werden die Titelkämpfe am Samstag um 9 Uhr. Die Endspiele sind am Sonntag, 26. Mai, ab 12 Uhr. Am Sonntag vergeben Vertreter des Bezirks vor den Finalspielen den „Anerkennungspreis für gute Jugendarbeit“ an verdiente Vereine.