Jugend bestreitet Bezirksrangliste

Im Tischtennisbezirk Ulm wird am Samstag, 15. Dezember, das Bezirks-Ranglistenturnier der Jugend ausgetragen. Gut eine Woche vor Heiligabend bestreiten die Mädchen und Jungen in den Altersklassen U11, U12, U13, U14, U15 und U18 in Senden das letzte offizielle Ranglistenturnier im Kalenderjahr 2018. Der Turnierbeginn ist abhängig von den Teilnehmerzahlen, jedoch sollen um 9 Uhr die Wettbewerbe der Altersklassen U11 bis U14 starten. Gegen 14 Uhr soll es mit den Spielen der älteren Konkurrenzen weitergehen. Das Turnier ist Sprungbrett für das Ranglistenfinale in Senden. Für ein Nebenprogramm sorgt der Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern (TTVWH), der am Wochenende neben einer Kartenverlosung zum Tischtennis-Highlight im Januar 2019, dem Final Four um den deutschen Pokal in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm, auch mit dem TTVWH-Mobil vor Ort in Senden sein wird; unter anderem wird ein Minitisch-Parcours veranstaltet.