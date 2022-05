Jüdisch-stämmiger US-Mediziners Prof. Allen Spiegel über „Eugenik“

Der US-amerikanische Mediziner, renommierter Forscher und Wissenschaftsmanager, Dr. Allen Spiegel hält am Mittwoch, 11. Mai, an der Universität Ulm einen digitalen Vortrag zur Eugenik und deren Rolle im 21. Jahrhundert. Übertragen wird der Vortrag – live aus den USA – um 16.15 Uhr im Großen Hörsaal des Neuen Lehrgebäudes Medizin (ToTrainU). Die Eugenik ist ein Forschungsbereich, der sich mit Erbgesundheit befasst. Die Wurzeln dieser „Wissenschaft“ reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert. Noch bevor die Nationalsozialisten in Deutschland die Eugenik mit ihren Euthanasieprogrammen monströs auf die Spitze trieben, gab es in den USA und auch in Großbritannien Zwangssterilisationsprogramme zur Erhaltung der sogenannten „Volksgesundheit“. Doch auch im 21. Jahrhundert gewinnt dieses brisante Thema wieder an Aktualität und Bedeutung. „Mit neuen revolutionären Methoden der Molekularbiologie wie der Genschere betreten wir eine neue Ära der Eugenik. Um zu verhindern, dass wir dieselben fatalen Fehler noch einmal machen, ist es entscheidend, dass wir die Lektionen lernen, die uns die Geschichte der Eugenik erteilt hat“, betont Spiegel. Um das Tragen einer FFP2 Maske beim Vortrag wird gebeten. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird auch über Zoom im Internet übertragen. Zugangsdaten gibt’s auf E-Mail-Anfrage bei peter.gierschik@uni-ulm.de.