Joo Kraus und Olicía musizieren gemeinsam

Jazztrompeter und Komponist Joo Kraus ist am Donnerstag, 9. Februar, im Café Kokoschinski in Ulm zu Gast. Zur zweiten Ausgabe seiner Konzertreihe „Joo Jazz – Next Generation“ möchte sich Joo mit einer neuen Generation an Musikerinnen und Musikern austauschen und ein stückweit das zurück- und weitergeben, was er seit mehr als 30 Jahren zu schätzen weiß. Beginn ist um 20 Uhr.

In seiner Konzertreihe teilt er sich mit jungen Musikerinnen und Musikern eine Bühne und macht mit diesen außergewöhnlichen Konzertabenden seiner Heimat Ulm in diesem persönlichen und gemütlichen Rahmen ein kleines Geschenk. Anknüpfend an die ausverkaufte Veranstaltung mit Jakob Manz im November 2022 lädt Joo Kraus gemeinsam mit Olicía am 9. Feburar 2023 erneut ins Café Kokoschinski in Ulm ein.

An den verschiedenen Abenden der Konzertreihe „Joo Jazz – Next Generation“ werden die bunten Musikstile der verschiedensten Musikern aus Baden-Württemberg in Szene gesetzt. Joos Konzertprogramm wird sowohl Stücke der Gäste als auch eine eigenen Werke featuren, die die Musiker dann gemeinsam auf die Bühne bringen werden.

Am 9. Feburar wird als Gast Olicía den Abend künstlerisch mitgestalten: Ähnlich wie Joo Kraus bewegt sich das Duo aus Berlin und Kopenhagen musikalisch in seinem völlig eigenem Klangkosmos und versprüht einen Drang zum Experimentellen. So wie Joo Kraus die Klangwelten seiner Trompete erkundet, setzen Olicía ihre Stimmen mit Loopstations und Effekten einzigartig in Szene. „Electronic handmade loopjazz“ nennen Fama M’Boup und Anna-Lucia Rupp, die aus Ravensburg stammt, ihr Genre, in dem sich Soul, Global Pop, Folk und Jazz vermischen.

Die Tickets für die Veranstaltung kosten 15 Euro und können bei der Buchhandlung Aegis in Ulm erworben werden, Breite Gasse 2, 89073 Ulm, Telefon 0731/64051.