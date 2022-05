Jochen Malmsheimer bringt episches Kabarett auf die Bühne

Episches Kabarett erwartet das Publikum am Dienstag, 17. Mai um 20 Uhr in der Roxxy Werkhalle. Zu Gast ist Jochen Malmsheimer. Das Programm heißt „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“. In der Vorankündigung heißt es: Machen wir uns doch nichts vor: Kabarett ist dieser Tage wichtiger denn je. Jochen Malmsheimer, geboren 1961 in Essen, ist ein vielfach preisgekrönter Kabarettist, er erhielt unter anderem den Deutschen Kleinkunstpreis und den Deutschen Kabarettpreis. In zahlreichen Bühnenprogrammen hat er eine ganz eigene Kunstform geschaffen. Einem größeren Publikum wurde er vor allem durch seine regelmäßigen Auftritte bei „Neues aus der Anstalt“ (ZDF) bekannt. Veranstalter ist die Roxy gemeinnützige GmbH. Karten im VVK kosten 26,30 Euro und an der Abendkasse 29 Euro.