Jobcenter für Flüchtlinge braucht dringend Hilfe

Das „Bewerbungscafé“ im Ulmer „Verschwörhaus“ ist eine Erfolgsgeschichte. Allein in diesem Jahr wurden dort bislang 270 Geflüchtete betreut, mit dem Ergebnis: Viele von ihnen haben in Ulm oder im Alb-Donau-Kreis wieder einen Job gefunden. Wenn möglich einen, den sie bereits in ihrem Heimatland ausgeübt haben. Spenden sind hochwillkommen, denn es fallen regelmäßig neue Kosten an.

Die vermeintlich einfachen Dinge sind oft die kompliziertesten – vor allem für Menschen, die aus einer fremden Kultur nach Deutschland gekommen sind. Oder wüssten Sie, wie Sie sich in Syrien bei einer Firma auf eine Arbeitsstelle bewerben? Und worauf muss in einem vollkommen fremden Land bei der Erstellung des Lebenslaufs geachtet werden?

Das Ulmer „Bewerbungscafé“ füllt eine Lücke bei der Integration von Geflüchteten. Eine immens wichtige und eine Aufgabe, die die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter schlicht nicht leisten könnten. Im Bewerbungscafé betreuen Helferinnen und Helfer Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, und die hier wieder in ihrem ehemaligen oder einem vergleichbaren Job arbeiten möchten.

Gemeinsam mit den Geflüchteten gehen sie die Bewerbungsunterlagen durch oder erstellen neue. Hierfür stehen im „Verschwörhaus“ Computerplätze und Drucker zur Verfügung. Es werden die Eigenheiten des deutschen Bewerbungssystems vermittelt. Und das mit Erfolg.

Zwischen 20 und 30 Gäste schauen monatlich vorbei, immer mittwochs. 270 waren es bisher in diesem Jahr, Start war 2016. Die Quote von Menschen, die unter anderem durch die Hilfe im Bewerbungscafé wieder in einen Job gekommen sind, ist beachtlich: 45 Prozent, sagt Katharina Kleiner.

Das Bewerbungscafé gehört zum Projekt „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“. Sie ist angestellt bei der Caritas Ulm-Alb-Donau, welche das Bewerbungscafé in Kooperation mit der Stadt Ulm (Fachbereich Bildung und Soziales, Koordinierungsstelle Internationale Stadt), der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Ulm betreibt.

Und es seien auch viele „gute Jobs“ darunter, die den neuen Mitbürgern vermittelt würden. Erst vor Kurzem, so Kleiner, sei ein Bauingenieur im Bewerbungscafé gewesen. Dass er zusätzlich zu seiner Qualifikation, die er natürlich nachweisen muss, noch geschult werden muss im Fachbereich Baurecht, um in Deutschland als Bauingenieur arbeiten zu dürfen – wie hätte er dies wissen können? Katharina Kleiner und ihren Kolleginnen sei Dank, weiß dies der Ingenieur nun. Jetzt können die dazu notwendigen Schritte eingeleitet werden.

Im Grunde ist das Bewerbungscafé für Geflüchtete, die einen Job suchen, die zunächst wichtigste Adresse. Denn wie soll es klappen mit dem neuen, alten Job, wenn ich nicht mal weiß, wie ich mich korrekt bewerbe?

Ohne das Bewerbungscafé als vermittelnde Stelle – „wir können individuell schauen, was braucht der Mensch?“, so Kleiner – wäre der Frust aber nicht nur bei den Geflüchteten riesig. Auch die hiesigen Firmen sind angewiesen auf sie als Mitarbeiter. Wobei der Ehrlichkeit halber gesagt werden muss: Die meisten Jobs, für die die Geflüchteten durch ihren persönlichen Hintergrund in Frage kommen, sind nicht die Spitzenstellen. Doch wichtige: Viele würden in den Pflegebereich vermittelt, so Kleiner.

Die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Caritas würden gerne viele weitere Menschen im Bewerbungscafé betreuen. Doch die Zukunft ist ungewiss. Bislang wurde das Projekt durch den Zweckerfüllungsfonds (Flüchtlingshilfen) der Diözese Rottenburg-Stuttgart finanziert. Diese Förderung läuft aus. Gesichert ist das Angebot nur noch fürs kommende Jahr.

Aktuell heißt es Daumendrücken. Womöglich kann der ESF, der europäische Sozialfonds, in die Presche springen. So oder so: Für Spenden sind die Helfer dankbar. Was beispielsweise immer benötigt wird: Geld, um USB-Sticks für die Bewerber kaufen zu können.