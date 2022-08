Joachim Zelter liest „Briefe aus Amerika“

Autor Joachim Zelter aus Tübingen kommt am Mittwoch, 10. August, um 19.30 Uhr zur Lesung ins Freilichtforum der Glaspyramide in die Stadtbibliothek Ulm und liest aus seinem Roman „Briefe aus Amerika“ im Rahmen von Kultur auf Stufen. Er gilt als Wortmagier und Vorlesekünstler, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Die besten Universitäten lägen in Amerika. Und da gerät der „Held“ in ein Amerika der überbordenden Extreme und grotesken Abenteuer. Von Kapitel zu Kapitel steigern sich die Fallhöhen einer absurd-bizarren Welt, verdichtet sich Zelters Roman zu einem Protokoll des Untergangs und des umfassenden Wahnsinns, beschreibt die Stadtbibliothek das Werk.

Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte englische Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller. Sein literarisches Werk wurde vielfach ausgezeichnet. 2010 war er mit seinem Roman „Der Ministerpräsident“ für den Deutschen Buchpreis nominiert; mehrfach stand er mit seinen Büchern auf der SWR-Bücherbestenliste. Der Eintritt zur Lesung in Ulm ist frei. Die Veranstaltung findet bei schlechtem Wetter im Erdgeschoss der Glaspyramide statt.