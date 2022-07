Jetzt ist klar, wo das Albert Einstein Discovery-Center entstehen darf

Schon seit einiger Zeit galt die alte Paketposthalle am Ulmer Hauptbahnhof als aussichtsreicher Kandidat für den Standort des geplanten Albert Einstein Discovery-Centers. In der Hauptausschusssitzung des Ulmer Gemeinderats wurde nun hieraus Gewissheit.

Schon seit einiger Zeit galt die alte Paketposthalle am Hauptbahnhof als aussichtsreicher Kandidat. (Foto: burkert ideenreich)

Der Entscheidung ging eine Präsentation des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Jens Burkert voraus, die über die geplante „Step-by-Step-Strategie“ zur Umsetzung informierte. Im ersten Schritt soll die Halle demnach noch partiell genutzt werden, im zweiten dann vollständig. Der dritte Schritt sieht schließlich die Erweiterung beziehungsweise die Überbauung des Gebäudes vor.

Somit kann das geplante Erlebniszentrum, das sich mit dem Leben und den Entdeckungen Einsteins beschäftigen soll, nur wenige hundert Meter vom Geburtsort des berühmten Physikers entstehen.

„Die Paketposthalle liegt direkt am Bahnhof und ist so optimal angebunden. Besucher, die mit dem Auto anreisen, können zudem die neue Tiefgarage nutzen – beste Voraussetzungen für eine echte Ulmer Sehenswürdigkeit. Die Entscheidung des Gemeinderats zeigt, dass die Stadt Ulm hinter dem Projekt steht. Unser Verein kann jetzt die Umsetzung angehen“, kommentiert die Vorsitzende des Vereines, Nancy Hecker-Denschlag.

Nachdem jetzt feststeht, wo das Discovery-Center entstehen soll, geht das Projekt in eine entscheidende Phase über. Hierzu tragen auch die Großspender bei, die mindestens 50.000 Euro gespendet haben. Deren finanzielle Unterstützung leiste einen entscheidenden Beitrag, um das ambitionierte Vorhaben umzusetzen. Das Ziel des Vereines: Die Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag des wohl bekanntesten Ulmers im Jahr 2029 sollen bereits in der Paketposthalle stattfinden.

Das fertige Albert Einstein Discovery-Center soll eine "beeindruckende Sehenswürdigkeit und kulturelle Bereicherung" für Ulm werden und so zahlreiche Gäste in die Stadt locken. Dank der idealen Lage am Bahnhof können Touristen und Tagesausflügler die Ausstellungen besonders einfach und schnell erreichen. Nach einer Modellrechnung des Vereines könnten so bereits in den ersten zehn Jahren nach der Eröffnung über 275 Millionen Euro für die lokale Wirtschaft generiert werden.