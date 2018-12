Jetzt in Betrieb: Das kann die neue Rettungsleitstelle

Über eine Viertelmillion Telefonanrufe hat die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Ulm im vergangenen Jahr abgearbeitet. Dabei werden höchste Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Technik gestellt. Auch soll der technische Fortschritt die Arbeit der bis zu sechs Disponenten einfacher machen. Am Donnerstag wurde in einem Festakt die „technische Erneuerung und bauliche Ertüchtigung“ der Leitstelle gefeiert. Ulms Feuerwehrkommandant Hansjörg Prinzing war der Stolz auf die Leistung seiner Mannschaft anzumerken.

Nach dreijähriger Planungs- und Bauzeit ging die runderneuerte Leitstelle in Betrieb. Um die Räume der bisherigen Leitstelle zu sanieren, musste erst einmal eine vollständige Ersatzleitstelle im Schulungsraum der Ulmer Hauptfeuerwache eingerichtet werden, bevor der erste Handwerker tätig werden konnte. Und auch der Umzug in die neue Leitstelle in alten Räumen war so gut vorbereitet und mit Rückfallebenen versehen, dass kein einziger Notruf an die Notruf-Nummer 112 verloren ging.

In der neuen Leitstelle stehen sechs hochmoderne und elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze für die Disponenten, die alle nicht-polizeilichen Notrufe über die Notruf-Nummer 112 entgegennehmen.

Planungen gehen weiter

Baubürgermeister Tim von Winning ging in seiner Ansprache darauf ein, dass die Technik einer Leitstelle eine Lebensdauer von fünf bis acht Jahren hat. Deswegen müsse es heißen: „Nach der Leitstelle ist vor der Leitstelle.“ In wenigen Jahren werden wohl schon die nächsten Planungen starten müssen. Der Bürgermeister mutmaßte, dass die nächste Leitstelle nicht mehr in der Feuerwache untergebracht werden könne, wenn größere Flächen für die Einsatzzentrale benötigt werden.

Wo alle Einsätze koordiniert werden: Edgar Quade (l.) und Disponent Benjamin Hupp in der Rettungsleitstelle. (Foto: Axel Pries)

Markus Möller vom Landratsamt lobte die reibungslose Abwicklung der Erneuerung und betonte die gute Partnerschaft zwischen den Leitstellen-Betreibern DRK, Stadt Ulm und dem Alb-Donau-Kreis, die bereits seit 17 Jahren andauert. Andere Landkreise in Baden-Württemberg arbeiten bis heute daran, gemeinsame Leitstellen für Stadt und Landkreis sowie für Feuerwehr und Rettungsdienst zu installieren.

An den Arbeitsplätzen haben die Disponenten sieben Monitore um sich, auf denen sie auf Karten die aktuellen Standorte alle Rettungsdienstfahrzeuge im Landkreis und in der Stadt Ulm sehen können. Über Datenfunk-Verbindungen schicken die Disponenten dem Team im Rettungswagen nicht nur den Einsatzort, sondern auch den Einsatzgrund und weitere Details. Das Navigationssystem gibt dann einen passenden Routenvorschlag.

Standort des Anrufers wird angezeigt

Eingehende Notrufe werden auf einem anderen Bildschirm angezeigt einschließlich des Standortes des Anrufers. Selbst bei Mobiltelefonen klappt das erstaunlich gut. Bei einem Testanruf über den Notruf wurde als Standort des Mobiltelefons der Abstrahlbereich einer Mobilfunkantenne zwei Straßen weiter angezeigt. Damit können ortsunkundige Notrufer grob gefunden und auch Spaßanrufe schnell aussortiert werden, wenn der angebliche Einsatzort und der Anrufort nicht zusammenpassen.

Neben der Kommunikation mit Notrufern und der Alarmierung von Einsatzkräften müssen sich die Disponenten auch um über 500 automatische Brandmeldeanlagen sowie Hausnotruf-Systeme kümmern. Damit diese Sicherheitszentrale immer einsatzbereit ist, sind nicht nur die Leitungen und Computer mehrfach vorhanden, auch die Stromversorgung ist dreifach abgesichert. Neben geräteeigenen kleinen Notstromversorgungen gibt es einen großen Batterieraum im Keller der Feuerwache und ein eigenes Stromaggregat.