In diesem Museum gibt es jetzt den Rasierer zu sehen, der Elvis Presley die Tolle stutzte

„Herr Zopf’s Friseurmuseum“ in Neu-Ulm freut sich über die Spende eines ganz besonderen Exponats – eine Haarschneidemaschine aus den 1950er Jahren. Was das Stück einzigartig macht? Mit dieser Maschine sei kein Geringerer als Elvis „der King of Rock’n‘Roll“ Presley frisiert worden.

Beliebter Friseur der GIs

Das kam so: Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges geriet Friseur Hans Wiedenmann in amerikanische Gefangenschaft. Schnell überzeugte er mit seinem Können und seiner Persönlichkeit und wurde zum beliebten Friseur der GIs.

In den Kasernen schnitt er Offizieren und Soldaten die Haare und verpasste ihnen den typisch Kurzhaar-Look. Auch ein gewisser Private Elvis Presley, der seinen Wehrdienst in Deutschland ableistete, zählte zu seinen Kunden in der Oberpfalz.

Vorerst letzte Station: Merklingen

Später eröffnete Wiedenmann den lange Zeit einzigen Friseursalon in Merklingen, den seine Tochter Doris Eckart ab 1984 weiterführte, 2020 schloss er seine Pforten. Um die Erinnerungen an ihren Vater und den „King“ zu erhalten, hat seine Tochter dem nach eigenen Angaben weltgrößten Friseurmuseum das Haarschneidegerät anvertraut.

Es kann nun in der Dieselstraße 4 bestaunt werden.