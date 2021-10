Jetzt erste 2G-Veranstaltung im Roxy

Die Vorgaben der Politik machen es möglich, dass Veranstalter nur noch Besucher einlassen, die geimpft oder genesen sind. Ein negativer Corona-Test reicht dann nicht mehr aus. Eine der ersten größeren 2G-Veranstaltungen in Ulm wird nun vom Roxy angekündigt.

Es geht um das verschobene Emil Bulls-Konzert vom 8. Oktober. Dieses werde nun bereits am 26. November nachgeholt. Allerdings, so das Roxy am Freitag, gelte die 2G-Regel: Einlass nur für vollständig geimpfte oder genesene Personen.

Zur Entscheidung, das Konzert nur für Geimpfte und Genesene zu öffnen, teilt das Roxy mit, dass dies zurückgehe auf die neue Corona-Verordnung des Landes (15. Oktober), nach der sich Veranstalter, Agenturen und Künstler dafür entscheiden können, ob ihre Veranstaltungen nach 2G- oder 3G-Regeln stattfinden.