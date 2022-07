Jesus George spielen am Schwörmontag

Die Band Jesus George ist am Schwörmontag, 18. Juli, ab 18 Uhr im Roxy Sound Garten zu Gast. Als Weihnachtsprojekt mit Musikern aus dem Raum Ulm geboren, schnüren Jesus George (deren Name aus einem Zitat von Michael J. Fox aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ stammt) ein überraschendes Paket mit Rock’n‘Roll von den 1960ern bis heute, heißt es in einer Vorschau. Der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Werkhalle statt.

Besondere Hinweise zum Schwörmontag: Da der Andrang am Schwörmontag erfahrungsgemäß sehr groß ist, weist das Roxy darauf hin, dass die Kapazität des Roxy Sound Gartens begrenzt ist. Es wird empfohlen, frühzeitig zu kommen, weil ein Einlass-Stopp durchaus möglich ist. Eine Reservierung ist nicht möglich. Einlass ab 16 Uhr.