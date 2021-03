„Jedes Spiel ist super wichtig“: Orange Academy startet in die Play-offs

Corona-bedingt wurde der Play-offs-Modus verändert. Statt der üblichen Best-of-three-Serie gibt es in dieser Spielzeit zunächst vier Gruppen mit je vier Mannschaften (je zwei aus der ProB Nord und der ProB Süd), von denen die zwei Bestplatzierten weiterkommen. In Runde zwei werden in zwei Vierergruppen die Halbfinaltickets vergeben. Der jeweils Erst- und Zweitplatzierte spielt nach der zweiten Gruppenphase in einem Hin-und Rückspiel um den Finaleinzug. Im Finale spielen die beiden ProA-Aufsteiger in Hin- und Rückspiel um die ProB-Meisterschaft.

Die Basketballer der Ulmer Orange Academy starten am Samstag, 27. März, gegen die BSW Sixers in die Play-offs der ProB. Beginn in Sandersdorf-Brehna ist um 18 Uhr. „Wir sind bereit, fokussiert und hochmotiviert“, sagt Academy-Spieler Moritz Krimmer: „Das Ziel ist, die erste Gruppenphase zu überstehen und weiterzukommen.“ In der abgelaufenen Hauptrunde der ProB Süd belegte die Mannschaft von Trainer Anton Gavel mit 13 Siegen und neun Niederlagen Platz fünf und tritt in den neu gestalteten Play-offs daher zweimal in der Fremde an (gegen die Sixers und Iserlohn) und einmal zu Hause (gegen Dresden). „Jedes Spiel ist super wichtig. Man kann Fehler schlecht rückgängig machen“, so Krimmer. Trainer Gavel hofft, dass seine Mannschaft an die starken Defensivleistungen (8,4 Steals, 4,2 Blocks, 36,1 Rebounds pro Partie – Bestwerte in der Süd-Staffel) anknüpft. „Sandersdorf hat ebenfalls eine sehr gute Verteidigung – eine der besten in der Nord-Staffel. Gegen ein so erfahrenes Team zu Beginn zu spielen, ist eine schwere Aufgabe“, sagt Gavel. Für ihn und sein Team gilt jedoch: „Jedes Duell ist ein do-or-die-Spiel. Wir müssen auswärts punkten.“