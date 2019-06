Jeden Tag werden vier Räder gestohlen – das hilft gegen Fahrraddiebstahl

Nur 30 Minuten hat ein 51-Jähriger in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) nicht aufgepasst. Und schon war sein Fahrrad weg – trotz eines platten Reifens. Nicht der einzige Fall in der Region. Die Polizei warnt jetzt vor den Maschen der Fahrraddiebe.

Denn die Diebe nutzen jede Gelegenheit. Sie schrecken auch vor Hinterhöfen nicht zurück. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm – also die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Göppingen, Heidenheim sowie die Stadt – werden im Schnitt jeden Tag vier Fahrräder als gestohlen gemeldet.

Bei dem Fall in Giengen am vergangenen Sonntag ließ der Mann sein Rad gerade wegen des platten Reifens nur kurz unbeaufsichtigt. Er hatte sein Mountainbike gegen 16 Uhr an der Stadtmauer bei der Bibliothek abgestellt und sein Auto geholt. Doch nur eine halbe Stunde später hatte es ein Unbekannter gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen inzwischen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07322/96530 um Zeugenhinweise. Es handelt sich dabei um ein neuwertiges Rad der Marke MiTech mit Pinion-Getriebeschaltung mit blauer Abdeckung. Der Rahmen ist schwarz.

Noch schneller war ein Dieb in Ulm

Noch schneller machte am Freitag ein Dieb in Ulm Beute. Der Unbekannte hatte es auf ein hochwertiges E-Bike abgesehen. Das hatte die Besitzerin gegen 16.10 Uhr in einem Innenhof in der Kohlgasse verschlossen abgestellt. Nach 20 Minuten fehlte das Rad.

Auch in Göppingen stellte ein Hinterhof in der Pflegstraße für Diebe kein Hindernis dar. Hier stahlen Unbekannte am Freitag ein Damenrad. Weitere Fälle verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm von Samstag auf Sonntag in Allmendingen, Biberach, Dischingen und Erbach.

1335 Fahrraddiebstähle in 2018

Die Zahl der gestohlenen Räder ist im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums von 2017 auf 2018 zwar um 15 Prozent gesunken. Bei 1335 Fällen im Jahr 2018 sind das aber immer noch knapp vier Räder am Tag.

Häufig, so berichtet die Polizei, seien die Räder nicht gesichert. Deshalb empfiehlt die Polizei, diese immer mit einem geeigneten Schloss abzuschließen – auch zu Hause. Oft würden Kunden in Fahrradgeschäften zwar viel Geld fürs Rad ausgeben, investieren aber weniger in die Sicherungstechnik.

Nach Angaben der Polizei sollten aber rund zehn Prozent des Kaufpreises für geprüfte Schlösser ausgegeben werden. Denn einfache Schlösser sind in der Regel schnell geknackt. Geeignet seien laut Polizei massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Diese sollten aber so groß sein, dass das Fahrrad an einen festen Gegenstand angeschlossen und so nicht weggetragen werden kann.

Zwar bieten auch schwere Schlösser keinen hundertprozentigen Schutz. Sie machen laut Polizei den Dieben oftmals aber das Leben schwer, sodass sie aufgeben.

Fahrradpass soll helfen, Räder zu identifizieren

Ein Fahrradpass helfe nach Ansicht der Beamten, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren, den Täter zu überführen und den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Im Pass sind neben Rahmennummer und Codierung auch Name und Anschrift des Radbesitzers notiert.

Darüber hinaus gehöre ein Foto des Fahrrads dazu. Der vollständig ausgefüllte Pass sollte laut Polizei sicher aufbewahrt werden. Diesen Pass gebe es als Printversion, aber auch als kostenlose App für Smartphones. Die Daten können auch ausgedruckt oder per Mail verschickt werden, zum Beispiel um diese im Notfall sofort an die Polizei beziehungsweise den Versicherer weiterleiten zu können.