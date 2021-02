Janosch Moldau legt neues Album vor

Der Neu-Ulmer Synthie-Pop-Musiker Janosch Moldau veröffentlicht am Freitag, 26. Februar, ein neues Album – „Rewind – The Singles 2005-2020“ (The Orchard/Sony).

Nach 15 Jahren spult der Künstler seine bisher veröffentlichten Singles auf Anfang zurück und versammelt diese chronologisch auf einer CD. Nach fünf regulären Alben, aus denen jeweils drei bis vier Singles ausgekoppelt wurden, umfasst Rewind 19 Titel. Darunter die aktuell erfolgreiche Single „Light for me“, die bisher auf keinem Album zu finden war. Die britischen iTunes-Charts kletterte das mit Tempowechseln versehene Stück schon hoch bis auf Platz 60.

„Rewind“ ist keine reine Zusammenstellung der „alten“ Titel, von denen einige in deutschen und internationalen Charts landeten und deren Videos auch auf MTV (früher auch VIVA) schon Premiere feierten. Alle bisherigen Single-Versionen wurden vom Soundtüftler, Komponisten und Texter Janosch Moldau einem Remastering-Prozess unterworfen.

Auf CD gibts’ die Songs im Onlineshop unter janoschmoldaustore.com. Digital ist das Album ab Freitag auf allen bekannten Plattformen erhältlich.