Jan Delay singt im Klosterhof

Es gebe in der deutschen Poplandschaft nur wenige Musiker, die eine ähnlich überraschungsreiche Karriere vorweisen können wie Jan Delay. Mit seiner Band Disko No.1 kommt er im Sommer 2021 nach Ulm-Wiblingen. Am Donnerstag, 3. Juni, ist er um 20 Uhr im Klosterhof zu erleben.

Die zerknautschte Stimme von Jan Delay habe wohl jeder „sofort im Ohr“, wenn der Name des Hamburger Musikers fällt. Doch diese unverwechselbare Stimme ist sei auch das einzige, was bei seinen Veröffentlichungen Kontinuität hat: Bei seinem Musikstil sehe das schon ganz anders aus. Mit der Band Absolute Beginner, die sich heute Beginner nennt, steht er für Hamburger HipHop, mit LaBoom für elektronisch instrumentale Musik und seit seinem ersten Soloalbum „Searching For The Jan Soul Rebels“ verbindet man ihn auch mit Reggae. Er habe schon fast alles von Tanzmusik bis zu Jazzfunk ausprobiert und es würden sicher noch einige Experimente musikalischer Art folgen.

Karten sind seit dem 7. Oktober auf Eventim.de verfügbar; ab 9. Oktober gibt es Karten bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100-prozentiger Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter 07139 / 547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.