Jakob Manz Project im Langenauer Pfleghof

Mit ihrem frischen Sound gehört The Jakob Manz Project laut Info des Langenauer Kuturbüros zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz.Die Band spielte auf zahlreichen Konzerten, darunter auch auf großen Festivals wie den Leverkusener Jazztagen, dem LOTOS Jazzfestival (Polen) oder Jazz Baltica. Am Freitag, 28. Oktober, 20Uhr ist Jakob Manz nun mit seinem Project im Langenauer Pfleghof zu Gast. Dort gibt es auch Stücke des Debüt Albums „Natural Energy“ zu hören.

Ausgehend von ersten Konzerten, vorwiegend im Großraum Stuttgart, gewann die Band rasch mehrere erste Preise. Aktuell wurde Jakob Manz mit dem Jazzpreis Baden-Württemberg 22 ausgezeichnet. Der 21-jährige ist damit der jüngste Preisträger in der Geschichte des Preises, teilen die Veranstalter mit.

Über die Gruppe schreiben sie: „Die Band spielt einen sehr groovigen Jazz, der durch die vier Künstlerpersönlichkeiten mit zahlreichen Einflüssen aus Funk, Soul, Pop, Filmmusik, Hip-Hop, Rock oder Weltmusik angereichert ist. Die Individualität der Bandmitglieder spiegelt sich in den vielfältigen Eigenkompositionen wider, jeder gibt der Musik seine eigenen Impulse.“

Eintrittskarten für das Konzert sind an der Abendkasse erhältlich und im Vorverkauf bei der Buchhandlung Mahr in Langenau, im Bürgerbüro der Stadt, in der StadtBücherei im Pfleghof, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über Reservix.de