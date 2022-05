Jahreskonzert des Ulmer Spatzen Chors

Nach der pandemiebedingten Pause gibt am Samstag, 21. Mai, um 19 Uhr der Ulmer Spatzen Chor unter der Leitung von Hans de Gilde sein Jahreskonzert im Edwin Scharff Haus in Neu-Ulm. Zu hören sind unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart, John Rutter, Bob Chilcott, Auszüge aus den Kinderopern „Aufruhr im Olymp“ von Bernard Lienhardt sowie „Freunde, Töne, Götterfunken-Ludwig v. Beethoven“ von John Høybye. Der Chor wird musikalisch begleitet von Barbara Comes am Klavier. Es singen die Ulmer Spatzen Chöre Vorchor, Kinderchor, Jugendchor, der Kammerchor Les Passerelles sowie der Ehemaligenchor. Zum Ende des Konzerts darf sich auch in diesem Jahr traditionell wieder das Publikum musikalisch beteiligen. Ein Teil des Programms wird im Juni in Venedig, Ancona und Florenz zu hören sein, wo der Jugendchor des Ulmer Spatzen Chors in den Pfingstferien im Rahmen seiner Italien-Tournee Konzerte gibt.