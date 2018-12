Ein Feuer beschädigte am Dienstag in Munderkingen zwei Gebäude.

Kurz vor 17 Uhr rückte die Feuerwehr aus. Im Haldenweg brannte aus bislang unbekannter Ursache an einem Gebäude eine Fassade. Die Hausbewohner löschten das Feuer, welches auch die Fassade am Nachbarhaus schädigte. Feuerwehrleute entfernten vorsorglich noch Teile der Fassade. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt auch in Richtung Brandstiftung.