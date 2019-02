Investor kauft Transporeon

Die im Jahr 2000 in Ulm gegründete Transporeon-Gruppe gilt als die Nummer eins in einem milliardenschweren Logistikmarkt. Und hat jetzt einen neuen Investor: Nach knapp drei Jahren veräußert das Private-Equity-Unternehmen TPG Capital seine Anteile an der Transporeon Gruppe an den Wachstumsinvestor Hg.

Während der Zusammenarbeit mit TPG gewann die Transporeon Group zahlreiche neue Kunden, steigerte den Umsatz um über 50 Prozent und konnte die Investitionen in die Produktentwicklung verdoppeln. „Wir sind stolz auf das Wachstum, das Transporeon in den letzten Jahren realisieren konnte. Wir haben sehr von der Expertise unserer Partner bei der Entwicklung von Software-Unternehmen profitiert“, sagt Marc-Oliver Simon, Mitgründer und Chef bei der Transporeon mit 600 Mitarbeitern, davon 300 in Ulm.

Doch nun freue sich er drauf, mit Hg zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Marktführerschaft weiter auszubauen. „Wir werden von deren langjähriger Erfahrung mit Technologieunternehmen profitieren.“ Transporeon verfolgt das Ziel, die weltweit führende Plattform für Logistik zu schaffen. Mit dem Einsatz neuer Technologien bietet Transporeon Lösungen, um Leerkilometer zu reduzieren, Lastwagen-Standzeiten zu vermeiden und manuelle Prozesse zu digitalisieren.