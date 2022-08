Invasive Schlingpflanze wuchert – Fotografien von Bungert und Dolfen

„The vine that ate the south“. Das sagen die im Süden der USA lebenden Menschen über Kudzu, eine Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchtler. Ursprünglich im asiatischen Raum beheimatet, wurde die hoch invasive Schlingpflanze 1876 zur ersten Weltausstellung in Philadelphia auf den amerikanischen Kontinent gebracht. Sie wächst bis zu 30 cm am Tag – und daher erkannte man in ihr in den 1930er Jahren auch eine vermeintlich geeignete Gegenspielerin zur Bodenerosion und baute sie in den Südstaaten weiträumig an. Kudzu fand dort für sich ideale Bedingungen vor: Die Winter waren mild, außerdem fehlten die natürlichen Fressfeinde. Und so breitete sich die Pflanze unkontrolliert aus.

Heute überwuchert sie in einigen Regionen ganze Landstriche, Bäume und ganze Wälder, Häuser, Mobile Homes oder kleinere Gewerbebetriebe verschwinden unter ihr, sie zerstört Anwesen. Stromleitungen und Eisenbahnlinien müssen ständig wieder freigelegt und erneuert werden.

Sabine Bungert und Stefan Dolfen reisten im Spätsommer 2018 durch die Südstaaten der USA. Kudzu fanden sie überall. Ihre eindrücklichen Fotografien sind bis 18. September im Stadthaus-Kabinett zu sehen. Am Donnerstag, 25. August, führt die Kunsthistorikerin Angelika Held um 18 Uhr durch die Ausstellung. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro, Kinder 1,50 Euro (ab dem zweiten Kind einer Familie 0,50 Euro), Reservierungen telefonisch unter 0731 /161 7700 oder online https://stadthaus.ulm.de/reservierungen