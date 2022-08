Inspiriert von George Clooney: Ulmer Kunst kehrt heim

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs drängt die Zeit. George Clooney in der Rolle des Frank Stokes liefert sich ein Wettrennen mit den Sowjet-Armeen. Es geht um Kunst und Gold von unschätzbarem Wert, welche von den Nazis geraubt und in einem alten Salzbergwerk verstaut wurden. Es war Aufgabe der Monuments Men – eine Truppe von Museumsdirektoren, Kuratoren, Kunsthistorikern und Architekten –, Kunstschätze aus dem Krieg zu retten. Die Monuments Men and Women Foundation hat nicht nur Regisseur Clooney bei seinem Kinofilm beraten, sondern trägt auch das Erbe der historischen Monuments Men weiter – und stattete nun auch dem Museum Ulm einen Besuch ab.

Ob das legendäre Bernsteinzimmer oder Franz Marcs „Turm der blauen Pferde“: Zig wertvolle Gemälde, Skulpturen und andere Schätze sind mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschwunden. Dazu kommen zahllose weniger berühmte oder teure Werke, die gar niemand vermisst – so wie die neun Münzen und die Berblinger-Skulptur, die Anna Bottinelli im Namen der Foundation nun stellvertretend dem Museum Ulm übergeben hat.

Die Münzen wurden anonym an die Foundation geschickt

Die Münzen selbst haben eine aufregende Geschichte hinter sich. Ein amerikanischer Soldat soll sie in den Wirren der letzten Kriegswochen in Ulm aus einem Museum erst gestohlen und dann an einen befreundeten Soldaten verschenkt haben. Dieser wiederum machte aus den historischen Geldstücken Anhänger für Ketten und Armbänder. Jahrzehnte später plagte den Mann sein schlechtes Gewissen. 2007 verfasste er einen Brief an den damaligen Ulmer Bürgermeister Ivo Gönner, in dem er von den gestohlenen Münzen berichtete.

Ob das Anschreiben je Richtung Ulm abgeschickt wurde? Zweifelhaft. Anfang dieses Jahres wurden die Münzen jedenfalls anonym an den Sitz der Foundation in Dallas geschickt, beigelegt war der auf das Jahr 2007 datierte Brief und sechs Dollar für den Versand der Geldstücke nach Deutschland.

Ob die Münzen tatsächlich aus dem Bestand des Museums Ulm stammen, kann Kuratorin Eva Leistenschneider weder bestätigen noch widerlegen. Speziell zu Medaillen und Münzen, die nicht in Ulm geprägt worden waren, sei die Dokumentation eher lückenhaft. Möglich sei es aber: Ein Teil der Sammlung des Museums Ulm wurde vor Bombenangriffen und Plünderungen im Schloss in Reutti verstaut, berichtet Leistenschneider. Im Schloss wurden dann amerikanische Soldaten untergebracht, die sich möglicherweise das ein oder andere Souvenir mitnahmen. Wohin einzelne Exponate verschwunden sind, konnte nie geklärt werden. Jeder schob die Schuld auf den nächsten.

Ein Berblinger wurde gegen Zigaretten getauscht

Bei der hölzernen Berblinger-Skulptur, die wohl Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts angefertigt wurde, sind die Bezüge zu Ulm klar. Sie wurde allerdings nicht gestohlen. Eine unbekannte Frau tauschte sie bei Leutnant James Kunkle gegen Zigaretten. Inzwischen 99 Jahre alt übergab Kunkle die Figur an die Monuments Men and Women Foundation und lässt ausrichten: „Wir sind froh, dass die Skulptur, die als Kriegsandenken in die Vereinigten Staaten gebracht wurde, nun wieder in dem Land ist, in das sie gehört.“

Foundation-Präsidentin Anna Bottinelli räumte bei der Übergabe der Werke im Museum Ulm ein, dass ihr finanzieller Wert verglichen mit anderen Kunstwerken zwar nicht allzu groß sei, doch ihr geht es um die Geste. Eine kleine, aber nicht unwichtige Geste, die den guten Willen der Nationen zur Versöhnung ausdrückt.

Zu den wertvolleren Werken, die die Monuments Men and Women Foundation aufgetan hat, gehört eines der Linz-Alben, in denen Hitler Fotografien von Bildern sammelte, die in seinem Führer-Museum ausgestellt werden sollten. Ein Soldat hat das aus Hitlers Wohnhaus mitgenommen, nicht wissend, um was es sich dabei überhaupt handelte. Jetzt befindet es sich mit den 19 weiteren erhaltenen Alben im Deutschen Historischen Museum in Berlin.

Es war tatsächlich George Clooneys Film von 2014, der ein Bewusstsein schuf für die Arbeit der historischen Monuments Men und Women sowie der Foundation heute, sagt Bottinelli. Seither hätten sich viele Veteranen gemeldet, die Werke zurückgeben wollen und in der Foundation endlich den richtigen Ansprechpartner gefunden hatten.