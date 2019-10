Insolvenzverfahren für Zahnklinik eröffnet – was das für Patienten bedeutet

Von Schwäbische Zeitung

Astrid Pösl und Sonja Vochezer von der Birkendorf-Grundschule in Biberach und der Berger-Höhe Grundschule in Wangen reisen als Teil der deutschen Delegation zum europäischen „Science on Stage“-Festival in die portugiesische Stadt Cascais. Die Veranstaltung ist die größte Ideenbörse für Lehrkräfte der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Vom 31. Oktober bis 3.