In Ulm ist was los am Samstag

Am Samstag, 19. September, findet in Ulm nicht nur, wie berichtet, die Ulmer Kulturnacht statt (kulturnacht-ulm.de), sondern darüber hinaus in der Dreikönigs-, der Herrenkeller-, der Pfauen- und der Platzgasse von 10 bis 17 Uhr der 13. Fachhändlermarkt. Die Händler haben Präsentationstische und Aktionen vorbereitet. „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Besucher die Gelegenheit nutzen und durch die Gassen schlendern – so wie es aussieht, werden wir am Wochenende auch das perfekte Shopping-Wetter haben“, sagt Ulms Citymanagerin Sandra Walter.

Zur musikalischen Umrahmung wird von 11 bis 16.30 Uhr die Musikkapelle Jungholz an unterschiedlichen Plätzen in den Gassen mit moderner und traditioneller Blasmusik aufspielen.

Weniger Blech, mehr Leben

Am gleichen Tag findet in Ulm von 10 bis 14 Uhr der vierte Green Parking Day statt. Weniger Blech, mehr Leben: Was wäre in der Ulmer Innenstadt auf öffentlichen Flächen möglich, wenn dort nicht geparkt würde? Die lokale Agenda Ulm 21 und ihre Partner haben ein Angebot zusammengestellt, das sich um diese Frage dreht.

Auf fast 40 Parkplätzen in den Altstadtgassen nördlich des Münsters gibt es Kultur, Natur, Spiel und Spaß. Die Aktionen sollen auch die Gelegenheiten bieten, über Sinn und Zweck des Green Parking Days und über die Belastung der Innenstadt durch den ruhenden Verkehr ins Gespräch zu kommen. Die Mitwirkenden finden, dass für das Parken in der Stadt insgesamt zu viel Fläche für die Menschen verloren geht und die Stadt die Nutzung öffentlichen Flächen dahingehend überarbeiten sollte.

Lieber in eines der Parkhäuser

Die Organisatoren haben veranlasst, dass die betroffenen Parkplätze rechtzeitig mit Halteverbotsschildern versehen werden und bitten alle Parkplatzsuchenden, lieber in eines der Parkhäuser zu fahren oder mit Bus, Bahn, zu Fuß oder per Fahrrad in die City zu kommen.