In Ulm gedreht: Schockierender Gaffer-Film läuft an diesem Mittwoch ab 20.15 Uhr im Ersten

Gedreht wurde in diesem Frühjahr vor allem in Ulm. An diesem Mittwoch, 9. November, nun läuft im Ersten ab 20.15 Uhr der 90-minütige Fernsehfilm „Und ihr schaut zu“. Darin muss sich die von Anja Schneider gespielte Jenni damit auseinandersetzen, dass Gaffervideos den Tod ihrer Tochter zum Netzereignis machen.

Die Tochter nach dem Unfall. (Foto: SWR)

Einige Szenen wurden im traditionsreichen Café Tröglen am Ulmer Münsterplatz eingefangen, auch in der Ulmer Friedenstraße wurde gedreht. In dieser ereignet sich der Unfall, um dessen Auswirkungen es im weiteren Verlauf geht.

Mutter Jenni hat ihre Tochter verloren. (Foto: SWR)

Der Film von Autorin Dominique Lorenz und Regisseurin Michaela Kezele wird im Rahmen der ARD-Themenwoche „WIR gesucht – Was hält uns zusammen?“ (6. bis 12. November) ausgestrahlt. Er erzählt vom schier unaushaltbaren Schmerz des plötzlichen Verlusts und verbindet damit laut Mitteilung den Blick auf die Verantwortungslosigkeit von Menschen, die sich für Schaulust statt Beistand entscheiden.

Die Bilder lassen sie nicht mehr los

Darum geht’s: Jenni (Anja Schneider) sieht sich nach dem Unfalltod ihrer Tochter Mia mit Internetvideos von Mias Sterben konfrontiert. Statt der Studentin zu helfen, schauten die Passanten zu, filmten mit ihren Handys oder behinderten die Durchfahrt der Einsatzkräfte. Die schreckliche Vorstellung ihrer einsam sterbenden Tochter lässt Jenni nicht mehr los.

Bei den Dreharbeiten auf dem Münsterplatz. (Foto: SWR)

Die Bilder aus dem Netz überdecken ihren Schmerz und die Trauer. Jenni macht sich auf die Suche nach den Gaffern, um sie mit den Auswirkungen ihrer Sensationslust zu konfrontieren. Sie wird auch fündig – aber die Begegnungen helfen ihr nicht unbedingt weiter... die Passanten scheinen sich keines Vergehens bewusst zu sein oder sind nicht fähig, es zuzugeben. Jenni bemüht sich daraufhin, die Schaulustigen vor Gericht zu bringen.

Deshalb wurde in Ulm gefilmt

Warum die Wahl des Drehortes auf Ulm gefallen ist? Produzentin Anja Föringer, deren Produktionsfirma in München sitzt, sagte schwäbische.de, dass Ulm als Kulisse in der Vergangenheit „ein bisschen runtergefallen“, andere Städte aus dem Südwesten präsenter gewesen seien, Freiburg oder Tübingen etwa. Der Anti-Gaffer-Film soll das nun etwas ändern, Abwechslung sei gut.

Zusammengearbeitet hat Föringer mit der örtlichen „Film Commission Region Ulm“, die TV-Teams nach Ulm und Umgebung locken will. Die Region hat schließlich einiges zu bieten, das Ulmer Münster zum Beispiel. Der höchste Kirchturm der Welt wird auch in „Und ihr schaut zu“ zu sehen sein.