In Ulm fährt am Wochenende keine Straßenbahn – Schienenersatzverkehr

Auf den Linien 1 und 2 verkehrt am kommenden Wochenende in Ulm keine Straßenbahn. Der Grund: Über das komplette Wochenende hinweg wird an der Linie 2 mit dem Einbau der Gleisschmieranlagen im Bereich der Beyer- und unteren Römerstraße begonnen.

Zudem werden an beiden Straßenbahnstrecken noch eine ganze Reihe weiterer Aufgaben erledigt. Zwischen Freitag, 22. März, ab zirka 21.45 Uhr bis Montag, 25. März, 4 Uhr, fahren daher keine Straßenbahnen auf den Linien 1 und 2. In der Zeit wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet.

Was ist zu beachten? An den meisten Haltestellen ändere sich laut Mitteilung nichts, außer dass sie mit Bussen angefahren werden. Ausnahmen bilden die Haltestellen Alfred-Delp-Weg und Martin-Luther-Kirche, die komplett entfallen. Am Römerplatz ist außerdem zu beachten, dass die Abfahrten der Busse an den SEV-Haltestellen erfolgen, also nicht an der Straßenbahnhaltestelle.

Was passiert außerdem?

Herstellung der überspannten Straßenbeleuchtung am Streckenast Wissenschaftsstadt der Linie 2

Regulierungsarbeiten an der Fahrleitungsanlage beider Streckenäste der L2 (Kuhberg und Wissenschaftsstadt)

Arbeiten an der Stromeinspeisestellen im Bereich Bürgerdienste (Olgastraße) und Beyerstraße

Baumpflanzungen im Bereich Wissenschaftsstadt

Leitungsanschluss im Bereich des Gehweges im mittleren Abschnitt der Römerstraße

Bauwerksunterhaltungsmaßnahmen der DB Netz AG an der Eisenbahnüberführung zwischen Hauptbahnhof und Ehinger Tor

Im April wird nochmals ein SEV nötig, aber nur auf der Linie 2. Der voraussichtliche Zeitraum beläuft sich auf Montag, 15. April, ab Betriebsbeginn (zirka 3.30 Uhr) bis Donnerstag, 18. April. Zu diesem Schienenersartverkehr werden aber noch weitere Informationen folgen, die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Linie 2.