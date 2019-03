In Ulm entsteht die Batterie der Zukunft

Vielleicht liegt der entscheidende Rohstoff für die Zukunft der Elektromobilität und der Speicherung klimafreundlich erzeugter Energie vor unserer Haustüre. „Die Schwäbische Alb besteht praktisch aus Magnesium“, sagte Professor Axel Groß, der Direktor des Instituts für Theoretische Chemie an der Universität Ulm beim Start der größten deutschen Forschungsplattform in der elektrochemischen Energieforschung im Ulmer Helmholtz-Institut.

Das standortübergreifende Exzellenzcluster „Post Lithium Storage“ (Polis) wird für zunächst sieben Jahre mit rund 50 Millionen Euro gefördert. Mit der Exzellenzstrategie verfolgen Bund und Länder das Ziel, die Spitzenforschung an deutschen Universitäten zu stärken.

Während in Ulm seit fünf Jahren bereits am bei Polis beteiligten Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) eine Forschungsproduktionsanlage von Batterien läuft, geht es mit der neuen Forschungsplattform insbesondere darum, an Batterien zu arbeiten, die ohne die viel zu knappen Rohstoffe Lithium und Kobalt auskommen.

Asiaten in Sachen Lithium-Alternativen nicht in Führung

Im „Center for Electrochemical Energy Storage Ulm & Karlsruhe“ (Celest) werden diese alternative Techniken zur elektrochemischen Energiespeicherung erforscht. Etwa Natrium-Ionen-Batterien oder etwa Magnesium-Luft-Batterien, bei der der Rohstoff auf der Schwäbischen Alb zu finden wäre. Aus Sicht von Polis-Sprecher Groß hat der aufgrund von Ressourcenknappheit unweigerlich früher oder später kommende Abschied von der Lithium-Ionen Batterie Vorteile für Deutschland: Denn während Asien – und hier insbesondere China, Korea, Japan – in diesem Bereich allein auf weiter Flur seien, wären die Asiaten in Sachen Lithium-Alternativen nicht in Führung.

Dass Deutschlands größte und womöglich sogar europaweit führende Forschungsplattform ausgerechnet in Ulm ihren Sitz hat, ist aus Sicht von Professor Hanselka, dem Leiter des mit Ulm kooperierenden Karlsruher Instituts für Technologie, historisch begründet. Nachdem die Republik aus einer Schockstarre erwacht sei, nachdem man gemerkt habe, dass das Land durch das Aufkommen der Elektromobilität technologisch abgehängt werde, sei Ulms „Restkompetenz“ in der Batterieforschung plötzlich bedeutsam geworden. Denn im Gegensatz zu anderen deutschen Unis sei der Bereich Elektrochemie hier nicht vernachlässigt worden.

Wir tragen hohe Verantwortung. Wir müssen liefern. Axel Groß, Universität Ulm

Hanselka betonte auch, den pragmatischen Ansatz, den die Bundesregierung mit der Förderung der Plattform verbinde: „Die Forschung macht nur Sinn, wenn am Ende deswegen Batterien für den Markt produziert werden.“ Groß ergänzte in Anbetracht der Bedeutung der Batterieforschung bei der Bewältigung aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen: „Wir tragen hohe Verantwortung. Wir müssen liefern.“

In Ulm wird das ganze Spektrum der Batterieforschung abgedeckt: Von der Grundlagenforschung mit Hilfe von Elektronenmikroskopen bis zur Entwicklung neuer Speichermaterialien und Laborzellen. Doktoranden wie Matthias Künzel etwa, befüllen spezielle Klimakammern mit unterschiedlichsten Zellen und notieren die Reaktionen oder gehen unter dem Elektronenmikroskop den Eigenschaften der Materialien auf die Spur.

Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will. Albert Einstein

Celest bündelt 29 Institute und 45 Arbeitsgruppen – von der Grundlagenforschung bis hin zur Produktion. „Die Celest-Initiative macht uns zu einem der größten Player in der Batterieforschung weltweit. Celest hat bereits begonnen, Strahlkraft zu entwickeln - belegt durch den Erfolg bei der Exzellenzstrategie und durch zahlreiche Kooperationsanfragen aus der Industrie“, sagte Professor Maximilian Fichtner, Direktor der neuen Plattform und Sprecher des Exzellenzclusters Polis.

Den berühmtesten Sohn der Stadt bemühte der Uni-Präsident Professor Michael Weber um die Bedeutung des Projekts zu betonen: „Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will“, sagte einst Albert Einstein. Und nun spiele Ulm bei der neuen Art des Denkens eine entscheidende Rolle, weil hier zentrale Zukunftsfragen im Zusammenhang mit klimafreundlicher Energieerzeugung beantwortet werden müssen.

Mehr entdecken: Uni Ulm für schlimmsten Tierversuch 2018 nominiert

Erneuerbare Energien und Elektromobilität - vor allem dafür wollen Ulmer Forscher alternative Batterien entwickeln. Die Universität Ulm hat sich in diesem Bereich für eine Exzellenzförderung beworben und bekommt sie nun.