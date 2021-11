In Schlangenlinien: Fahrer beschädigt Tunnel und Leitplanke

Ein Autofahrer hat am Sonntag die Wand des Westringtunnels in Ulm sowie eine Leitplanke an der A8 beschädigt.

Kurz nach 16 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er die Vorgänge beobachtet hatte. Der Autofahrer soll außerdem in Schlangenlinien gefahren sein und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei stoppte den Pkw und kontrollierte den Fahrer. Dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass der 38-Jährige Drogen genommen hatte. Er kam in ein Krankenhaus und musste Blut abgeben.

Den Führerschein behielt die Polizei ein. Die Polizei Ulm (0731/1880) sucht nun Zeugen, denen der schwarze Toyota Yaris aufgefallen ist oder die möglicherweise von diesem Fahrzeug gefährdet wurden.