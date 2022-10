In Iran zum Tode verurteilt: So erlebt Milad Darwish die Proteste in seiner Heimat

Die Nachrichten um den Tod von Jina Mahsa Amini lösten in Iran eine große Protestbewegung aus. Die 22-jährige Kurdin wurde von der Sittenpolizei verhaftet, weil sie ihren Hidschāb zu locker trug. Zwei Stunden später kam sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und starb. Milad Darwish war selbst bereits in iranischer Gefangenschaft. Heute lebt er in Ulm und kämpft von Deutschland aus für die Freiheit seines Landes. Dort hat er Schreckliches erlebt.

Milad Darwish flüchtete 2015 aus Iran nach Deutschland. Zuvor war er Journalist, Gewerkschafter und setzte sich für Frauen- und Menschenrechte ein. Darum wurde er vor zehn Jahren, damals war er 25 Jahre alt, zum Tode verurteilt - von Ebrahim Raisi. Der heutige iranische Präsident war damals noch Richter und an der Spitze des Justizsystems. "Vom Henker zum Präsidenten", sagt Darwish.

Im berüchtigten Foltergefängnis eingesperrt

Drei Jahre lang war er dann im berüchtigten Foltergefängnis Evin eingesperrt und wurde gefoltert. Zusammen mit vielen anderen politischen Häftlingen. Dem Regime sollte er sogar helfen, seine Freunde zu verhaften, was er nicht tat. Einer seiner Freunde, Esmail Abdi, ist noch immer dort.

Im September 2015 trat Darwish im Gefängnis in einen 46-tägigen Hungerstreik und wurde in ein Krankenhaus gebracht, von dort gelang ihm die Flucht. Seine Familie lebt weiterhin dort. Sie gehören zur jüdischen Minderheit in Iran. Seine Schwester, Lian Darwish, war promovierte Linguistin. Sie setzte sich dafür ein, dass Frauen Fahrrad fahren dürfen. Auch sie wurde vom Regime verhaftet und verurteilt. Sie starb in Gefangenschaft. Die Leiche hat die Familie bis heute nicht gefunden. Eine Beerdigung wird ihnen verwehrt.

Polizei verhaftet Bruder

Die aktuellen Entwicklungen in seinem Land beobachtet Darwish mit Sorge. "Wenn ich die Videos sehe, wie die Menschen verhaftet werden, dann tut mir das weh", sagt er. "Ich weiß, was danach mit ihnen passiert." Er hat es selbst erlebt.

Es geht um Menschenrechte und Freiheit. Und gegen das Terrorregime. Milad Darwish

Am Donnerstag verhafteten Polizisten seinen Bruder. Auf die Frage, was das mit ihm macht, sagt er: "Es macht keinen Unterschied, ob es mein Bruder oder ein anderer ist." In deutschen Medien, sagt er, sehe er immer wieder, dass es um den Hidschāb ginge. Aber es gehe um mehr als nur die Hidschāb-Pflicht. "Es geht um Menschenrechte und Freiheit. Und gegen das Terrorregime." Denn Rechte haben seiner Erfahrung nach nur die Milizen und Regierungschefs.

Radikale Interpretation des Islams

Dass es um mehr als nur die Kopftuch-Pflicht geht, sagt auch die Neu-Ulmer Integrationsbeirätin Selcen Güzel. Sie selbst trägt eine Kopfbedeckung, aus freien Stücken, wie sie sagt. Denn Freiheit ist für die promovierte Religionspädagogin der Grundsatz ihres Glaubens. Ereignisse wie diese, die durch eine radikale Interpretation des Islams entstehen, verzerrten in Deutschland die Wahrnehmung des Islams. Das Kopftuch würde dann beispielsweise als Symbol der Unterdrückung von Frauen wahrgenommen werden und nicht als freie Interpretation des Glaubens.

Die Entwicklungen in Iran sieht sie als feministische Protestbewegung, die durch den Tod einer jungen Frau entstand. Aber mittlerweile "gehen alle, die Freiheit und Individualität wollen, auf die Straße", sagt sie. Wenn man in diesem System Haltung zeige, gebe es Konsequenzen. Sie ist dennoch überzeugt: "Mit Gewalt kann man diese Freiheitsbemühungen nicht stoppen."

Um auf die Situation in Iran aufmerksam zu machen, organisiert Darwish eine Demonstration am Samstag um 15 Uhr auf dem Sophie-Scholl-Platz in Ulm. "Ich kann nur demonstrieren", sagt er. "Wir brauchen internationale Solidarität. Wir brauchen, dass das Terrorregime nicht durch westliche Länder mit Öl- und Atomabkommen unterstützt wird." Auf die Frage, ob er Angst vor Konsequenzen hat, wenn er sich laut gegen das Regime ausspricht, sagt er nur: "Freiheit hat Kosten."