Im Maislabyrinth verstecken sich in diesem Jahr so einige gruselige Kreaturen. Unsere Reporterin hat sich trotzdem hineingetraut. Dabei lernt sie auch die Menschen hinter den schrecklichen Masken kennen. Trotzdem ist ihr beim anschließenden Gang durch das Labyrinth in der Dämmerung nicht wirklich wohl. Und plötzlich sitzt sie dann auch noch in der Falle.