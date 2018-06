In diese Kaserne ziehen 500 Flüchtlinge ein

Das Land Baden-Württemberg wird in der Ulmer Hindenburgkaserne eine Erstaufnahmestelle für Asylbewerber einrichten, dies teilt das Innenministerium des Landes Baden-Württemberg mit. In einem Mannschaftsgebäude sowie einer Turnhalle soll Platz für zirka 500 Flüchtlinge geschaffen werden. Geplant ist, dass die Gebäude bereits in den kommenden Tagen eingerichtet und für die Flüchtlingsunterbringung vorbereitet werden.

Zudem werden egänzend zu den vorhandenen Installationen Sanitärcontainer aufgestellt. Ab der kommenden Woche sollen dann die ersten Flüchtlinge einziehen. Die Belegung ist bis zum 30. Juni 2016 befristet.

Eigentümer des früheren Bundeswehrgeländes ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), die es seit 2014 an die Stadt Ulm vermietet hat. Die Stadt Ulm bringt in drei weiteren Mannschaftsgebäuden auf dem Kasernengelände bereits mehrere hundert Flüchtlinge unter. In den vergangenen Tagen wurden intensive Gespräche über die mögliche Nutzung eines Kasernenteils durch das Land geführt.

Die Hindenburgkaserne liegt auf dem Ulmer Eselsberg. Auf dem Gelände befinden sich neben den genannten Gebäuden weitläufige Freiflächen. Zudem ist das Gelände durch Grünwuchs und einen Zaun deutlich von der umliegenden Bebauung getrennt.

Zur Belegung der Hindenburgkaserne mit Flüchtlingen lädt die Stadt Ulm für Montag, 14. Dezember, um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Bürgerzentrum Eselsberg, Virchowstraße 4, ein. Vor Ort werden Vertreter von Regierungspräsidium und Stadt sein.