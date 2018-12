In der Unterführung in den Gegenverkehr - Verletzte, Sachschaden und langer Stau

Die Ursache für einen schweren Unfall am Montagmittag auf der Bundesstraße 10 in Neu-Ulm, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren, ist noch unbekannt. Es gab Verletzte, hohen Sachschaden und einen kilometerlangen Stau. Text/Fotos: Thomas Heckmann

Gegen 13.20 Uhr sind in der Unterführung unter der Memminger Straße insgesamt drei Autos kollidiert. Nach den Unfallspuren war ein VW Kleinwagen aus Richtung Ulm kommend auf der Europastraße in Richtung Nersingen unterwegs in der Unterführung neben der ratiopharm Arena geriet das Fahrzeug in einem leichten Linksbogen nach links in den Gegenverkehr und streifte einen ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Caddy. Danach rammte der Kleinwagen noch einen Audi, bevor er sich um fast 180 Grad drehte. In den ersten Notrufen war von einer eingeklemmten Person die Rede, daher rückte neben dem Rettungsdienst auch die Neu-Ulmer Feuerwehr aus. Vor Ort konnten alle Unfallbeteiligten ihre Fahrzeuge verlassen, ein Notarzt und die Besatzungen von zwei Rettungswagen versorgten sie und brachten zwei Leichtverletzte in Krankenhäuser. Zwei weitere Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein gesamter Unfallschaden von mehr als 30.000 Euro. Die Unterführung der Europastraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt, wobei es in dieser Zeit im Stadtgebiet Neu-Ulm zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Am Einsatz waren neben zwei Polizeistreifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm noch drei Rettungswagenbesatzungen ein Notarzt sowie die Feuerwehr Neu-Ulm mit vierzehn Einsatzkräften vor Ort, welche den Verkehr ablenkten. Gegen den 50-jährigen Ulmer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. Die genaue Unfallursache kann erst in den weiterführenden Ermittlungen geklärt werden