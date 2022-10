In der Rush-Hour Vorderfrau aufgefahren

Zu spät bremste ein Autofahrer am Montag in Ulm. Gegen 8 Uhr fur der 33-Jährige auf dem Bismarckring in Richtung Neu-Ulm. Im stockenden Verkehr fuhr er offenbar zu dicht auf. Als die vor ihm fahrende 41-Jährige vor ihm bremste, konnte er nicht mehr anhalten. Der Opel prallte dem Peugeot ins Heck. Durch den Aufprall schob es den Peugeot noch auf einen VW. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin des Peugeot leichte Verletzungen.

Sie kam in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte die Polizei fest, dass das Kurzzeitkennzeichen am Opel bereits seit zwei Tagen abgelaufen war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Neben dem Unfall muss sich der Fahrer nun auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.