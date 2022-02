„English Dream Cars“ heißt eine Ausstellung, die derzeit in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm läuft. Bis zum Samstag, 5. März, sind im Einkaufszentrum am Bahnhof Fahrzeuge von Jaguar und Bentley, aber auch ein Armstrong Siddeley zu sehen.

Bei einem Gewinnspiel können Besucherinnen und Besucher eine Schnuppertour mit einem der schicken Oldtimer ergattern.