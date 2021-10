In den Herbstferien fahren Busse statt Straßenbahnen

In den Herbstferien wird am Ulmer Hauptbahnhof an der Haltestelle auf der Ostseite die endgültige Gleisanlage für die Straßenbahn hergestellt. Deswegen fahren in dieser Zeit Busse statt Trambahnen.

Die SWU Verkehr nutzt die Herbstferien, um das letzte Provisorium an der Ostseite (Richtung Söflingen) außer Betrieb zu nehmen und die endgültige Gleisanlage inklusive Haltestelle Ostseite im Bereich des Hauptbahnhofs fertigzustellen. Aus diesem Grund wird es zum Schienenersatzverkehr in der Zeit von Freitag, 29. Oktober, circa 21.30 Uhr bis Montag, 8. November, circa 4 Uhr kommen. Vor den Herbstferien wird an einzelnen Tagen von 21.30 bis 4 Uhr ebenfalls Schienenersatzverkehr gefahren.

Die Straßenbahnen werden während dieser Zeit durch Busse ersetzt. Der Straßenbahnlinienbetrieb startet wieder regulär am Montag, 8. November, mit Betriebsbeginn etwa um 4 Uhr.