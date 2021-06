Impfzentrum vergibt wieder Termine für Erstimpfungen

Gute Nachrichten vom Ulmer Impfzentrum. Wie dieses am Montag wissen ließ, werden kurzfristig wieder Termine für Erstimpfungen vergeben. Grund seien zusätzliche Lieferungen des Astrazeneca-Impfstoffs durch das Sozialministerium.

Jedoch können auch Jüngere zum Zug kommen

Dementsprechend richtet sich der Appell des Impfzentrums in erster Linie an ältere Menschen. „Wir möchten insbesondere die Über-60-jährigen ansprechen und ermutigen, diese Gelegenheit zu nutzen. Zumal wir in den letzten Wochen kaum Ersttermine einstellen konnten“, heißt es. Die entsprechenden Termine seien nun „sehr kurzfristig“ (also bereits in dieser Woche) verfüg- und buchbar (www.impfterminservice.de oder Telefon: 116 117).

Jedoch können auch Jüngere zum Zug kommen. Diese könnten über 116 117 auf ausdrücklichen Wunsch einen Astrazeneca-Termin vereinbaren. Nach individueller ärztlicher Aufklärung und Risikoanalyse sei auch für diese Personengruppe eine Impfung mit diesem Impfstoff möglich.

Grundsätzlich fehlt noch immer Impfstoff

In der vergangenen Woche wurden 21 460 Impfungen durch das Impfzentrum Ulm vorgenommen. Grundsätzlich mangele es jedoch weiterhin an Impfstoff, das Impfzentrum arbeite „deutlich unterhalb der Belastungsgrenze“. Derzeit sind aber wieder beide Messehallen in Betrieb. Bei Dreivierteln der Termine handele es sich jedoch um Zweitimpfungen.