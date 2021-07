Impfungen jetzt auch an der Uni

Wer bisher noch keine Gelegenheit zur Impfung hatte, kann nun ein „niedrigschwelliges Angebot“ an der Universität Ulm annehmen.

Am Montag, 19. Juli, und am Mittwoch, 21. Juli, kommt ein mobiles Impfteam des DRK von 13 bis 17.30 Uhr in das Schnelltestzentrum an der Mensa (Südeingang). Am Donnerstag, 22. Juli, impft das mobile Team von 10 bis 17.30 Uhr an der Uni West (WWP-Gebäude, Albert-Einstein-Allee 47).

An diesen Stellen auf dem Campus wird geimpft. (Foto: Uni Ulm)

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Mitbringen bitte: Personalausweis und wenn möglich den Impfpass und die Krankenkassenkarte. Verimpft werden voraussichtlich die Vakzine von Johnson & Johnson – hierbei ist eine Impfung ausreichend – und ein mRNA-Impfstoff (Moderna, Biontech). Für das mRNA-Vakzin gibt das DRK-Team einen Termin für die Zweitimpfung bekannt.

Die Impfaktion steht allen Interessierten offen.

Nach drei überwiegend digitalen Semestern sollen im Wintersemester 2021/2022 möglichst viele Lehrveranstaltungen in Präsenz angeboten werden. Der Schlüssel zu einer weitgehenden Rückkehr an die Universität seien Corona-Schutzimpfungen. Durch eine hohe Impfquote unter Studierenden und Lehrenden könnten die Abstandsregeln in Hörsälen und Seminarräumen perspektivisch gelockert, und wieder mehr Veranstaltungen vor Ort angeboten werden, so die Uni am Mittwoch.