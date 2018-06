Immer mehr Infektionen durch Stiche – Tipps zum Schutz

Als er sieht, dass es aus dem Nachbarhaus stark raucht, muss sich Klaus Schweiger entscheiden: Rennt er zur Feuerwache? Oder versucht er, den Brand selbst zu löschen? Sekunden später schnappt er seinen Schlauch und geht ins brennende Gebäude. Damit hat er wahrscheinlich verhindert, dass sich das Feuer in einer Wasserburger Brennerei am Donnerstagabend weiter ausbreiten konnte. Nun hofft er, dass sein Beispiel andere dazu bewegt, in die Feuerwehr einzutreten.