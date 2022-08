Im Ulmer Schlachthof brennt’s

Feuer im Ulmer Schlachthof. Am Donnerstagmorgen rückte die Ulmer Feuerwehr aus ins Donautal zur Firma „Ulmer Fleisch“.

Die gute Nachricht: Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt durch Flammen oder Rauch.

Der Brand entwickelte sich gegen 7.30 Uhr in der Trafostation des Schlachthofes. Die Feuerwehr wurde über die automatische Brandmeldeanlage alarmiert.

Dicker schwarzer Rauch aus Lüftungsschächten

Vor Ort zeigte diese einen Brand im Bereich der Trafostation im Untergeschoss des Schlachthofs an. Mit Hilfe der Laufkarten machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg. An der Abfahrrampe zum Untergeschoss trafen Sie auf Techniker des Schlachthofs. Aus den Lüftungsschächten der Trafostation, die sich an der Außenwand des Gebäudes befanden, quoll bereits dicker schwarzer Rauch.

Sofort alarmierte der Einsatzleiter weitere Einsatzmittel nach, darunter einen Abrollbehälter mit Sonderlöschmittel. Hier waren auch größere fahrbare Kohlendioxid-Löscher enthalten, die die Feuerwehr Ulm für Brände in Trafostationen vorhält.

Bevor ein Trupp unter Atemschutz in den Brandraum vorging, wurde durch einen Techniker des Schlachthofs die Anlagen stromlos geschaltet. Anschließend konnten die Einsatzkräfte in den Brandraum vorgehen.

36 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz

Nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht und entferntere Gebäudeteile wurden wieder freigegeben. Während der Betrieb bereits in Teilen wieder aufgenommen werden konnte, wurde der Brandrauch noch aus der Trafostation herausgeleitet.

Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort.