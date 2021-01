Im Taxi zum Impfzentrum: Senioren werden jetzt abgeholt

Von Lindauer Zeitung

Am späten Donnerstagabend war die Großfahndung in Lindau erfolgreich. Die Polizei nahm einen 23-Jährigen fest. Er sitzt wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft.

Der junge Mann war laut Polizeibericht am Donnerstagvormittag in der Wohnung seines 57-jährigen Onkels und dessen Ehefrau. Nach einem gemeinsamen Essen ergriff der 23-Jährige ein Messer und versuchte, seinen Onkel damit zu verletzen.

Den Angriff konnte der 57-Jährige unter Zuhilfenahme eines Stuhls abwehren.