Im Gleisbett festgefahren

Eine Autofahrerin geriet am Dienstag in Ulm versehentlich auf das Gleisbett der Straßenbahn.

Gegen 8 Uhr fuhr eine 53-jährige Autofahrerin in der Straße Jame-Franck-Ring in Ulm. Sie bog an der falschen Stelle nach links in die Helmholtzstraße ab. Sie fuhr in das Gleisbett der Straßenbahnlinie. Der Opel fuhr sich fest. Der Abschlepper kam und zog das Fahrzeug aus dem Gleisbett. Die Straßenbahnlinie war für die Dauer von etwa einer Stunde blockiert. Ein Schaden entstand nicht.