Im Alkohol-Rausch durch die Ulmer Stadtmitte

Ein 67-Jähriger hat am Montag in Ulm seinen Führerschein abgeben müssen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte wechselte der Mann mit seinem Auto in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1 Uhr in der Neuen Straße in Ulm mehrmals den Fahrstreifen ohne zu blinken. Deshalb kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer. Dabei rochen sie, dass der Mann Alkohol getrunken hat.

Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den 67-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.