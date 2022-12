Nach Messer-Attacke auf Mädchen: Falschmeldungen über Vergewaltigung kursieren im Netz

Zwei Mädchen werden auf ihrem Schulweg Opfer einer Messer-Attacke in dem 5000-Seelenort Illerkirchberg. Eine 14-Jährige Schülerin wird dabei so schwer verletzt, dass sie am Nachmittag ihren Verletzungen erliegt. Der mutmaßliche Täter: ein 27-Jähriger junger Mann aus Eritrea, der in einer Unterkunft für Asylsuchende in dem kleinen Ort im Alb-Donau-Kreis untergebracht war.

Die Tat wühlt Menschen in der Region auf. Auch bundesweit bekommt Illerkirchberg enorme Aufmerksamkeit. Vor allem die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter ein Flüchtling ist, lässt das Netz vor Hass-Postings explodieren. Viele stoßen dabei auch auf eine Geschichte, die sich vor drei Jahren auch in einer Unterkunft für Flüchtlinge abspielte und sehen bereits Parallelen zu dem Fall jetzt.

Was war geschehen?

2019 gab es schon mal einen Vorfall in der Gemeinde. In einer Sammelunterkunft für Flüchtlinge wurde eine in der Halloween-Nacht 2019 eine 14-Jährige von mehreren Männern missbraucht.

Auf ihr Opfer sollen die damals drei Verdächtigen in Ulm getroffen sein. In der Halloween-Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, Allerheiligen. Die 14-Jährige soll einen Mann aus der Gruppe der Verdächtigen bereits gekannt haben. Und sie soll bereits beim Zusammentreffen in Ulm „Alkohol konsumiert“ und eingewilligt haben, so die Auskunft der Staatsanwaltschaft damals, „mit den Verdächtigen in eine Wohnung im Illertal zu gehen“.

Wie lief die Vergewaltigung ab?

Die 14-Jährige wurde von den Tätern mit Betäubungsmitteln ruhig gestellt und die ganze Nacht hindurch mehrfach von vier Tätern vergewaltigt. Das wurde in einem späteren Gerichtsverfahren so festgestellt. Am nächsten Tag vertraute sich der Teenager ihrer Mutter an, die sofort die Polizei einschaltete.

Schwer bewaffnet hatte die Polizei in einer Gemeinde im Illertal dann eine Wohnung gestürmt, in der einer oder mehrere Asylbewerber leben. Insgesamt wurden vier Wohnungen durchsucht: außer in der Illertal-Gemeinde, die im Alb-Donau-Kreis liegt, in Stuttgart sowie im Filstal. Das Ergebnis: fünf vorläufige Festnahmen. Zwei Verdächtige (14 und 24), ebenfalls Asylbewerber, wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Handelt es sich um dieselbe Unterkunft?

Nein. Die Tat von 2019 geschah in einer anderen Unterkunft. Das Haus, in dem die Vergewaltigung stattfand, liegt in einem kleinen Ortsteil von Illerkirchberg. Rund zehn Kilometer sind es nach Ulm. Von einer Anhöhe aus kann man das Ulmer Münster sehen. Die Siedlung besteht nur aus ein paar wenigen Gebäuden.

Der mutmaßliche Täter in dem Fall der Messer-Attacke lebte in Oberkirchberg. Einem anderen Ortsteil, in einer Unterkunft, welche die Gemeinde zur Verfügung stellt. Die beiden Tatorte trennen etwa 2 Kilometer Luftlinie.

Was geschah mit den Tätern damals?

Als Täter der Vergewaltigung 2019 wurden fünf Männer identifiziert und vor Gericht gestellt. Drei von ihnen, zur Tatzeit 17, 25 und 27 Jahre alt, stammen aus Afghanistan. Ein damals 16-Jähriger aus dem Irak. Ein weiterer Täter, damals 15 Jahre alt, kam aus dem Iran.

Alle fünf Täter wurden bei der Durchsuchungsaktion der Polizei festgenommen. Für die damals 16, 17 und 27 Jahre alten Angeklagten ordnete die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an. Die beiden 25- und 15-jährigen Männer blieben hingegen auf freiem Fuß.

Wie lautetet das Urteil?

Das Verfahren startete im Frühjahr 2020 und zog sich in die Länge. Im Frühjahr 2021 fiel dann das Urteil. Verurteilt wurden die jungen Männer in erster Linie aufgrund der Aussagen des Mädchens, das sich am nächsten Tag seiner Mutter offenbarte.

Vier der fünf jungen Männer, Asylsuchende aus Afghanistan und dem Irak im Alter zwischen 17 und 26 Jahren verurteilte das Gericht zu Haftstrafen von zwei Jahren und zwei Monaten beziehungsweise zwei Jahren und drei Monaten. Ein fünfter Angeklagter stimmte einem Täter-Opfer-Ausgleich zu und blieb auf freiem Fuß.

Das Urteil befand der Anwalt des Opfers, Wolfram Schädler als zu mild. Das 14-jährige Opfer war damals als Nebenklägerin aufgetreten. Für seine Mandantin sei die Höhe der Strafe aber sekundär. Ihr sei es primär darum gegangen: „Dass man ihr glaubt.“