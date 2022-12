Nach tödlichem Angriff auf Schulweg: Strobl und türkischer Botschafter besuchen Tatort

Polizeiautos überall, etliche Medienvertreter aus ganz Deutschland und ein beklemmender Nebel prägen am Morgen nach der schrecklichen Tat die Gemeinde Illerkirchberg. Dort, wo am Montagmorgen ein Mann zwei Schulmädchen, wohl mit einem Messer, attackierte, hat sich ein Meer aus Blumen und Kerzen gebildet.

Der Angriff, der für eines der Mädchen tödlich endete, erschüttert den Ort, die Region und ganz Deutschland. Wir fassen die wichtigsten Informationen dazu hier zusammen.

Besuch von Innenminister und türkischem Botschafter erwartet

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich für die Mittagszeit angekündigt. Er wolle sich ein Bild von der Lage vor Ort verschaffen. Auch der türkische Botschafter Ahmet Basar Sen wird erwartet. Das getötete Mädchen habe die deutsche Staatsbürgerschaft besessen und einen türkischen Migrationshintergrund, heißt es aus dem Innenministerium. Der Botschafter reist aus Berlin mit dem Flugzeug an.

Um 12.30 Uhr wollten sich der Botschafter und Strobl mit dem örtlichen Bürgermeister im Rathaus vor Ort treffen, sich danach zu einer Gedenkminute am Tatort versammeln.

Ein Ort trauert

Auch am Tag danach ist die Polizei mit verstärkten Kräften in Illerkirchberg präsent. Laut einem Polizeisprecher wolle man den Bürger dadurch zeigen, dass man "an ihrer Seite stehe". Laut Polizei konnte der Tatverdächtige noch nicht vernommen werden, er befände sich weiter im Krankenhaus.

Er ist den Behörden bislang nie durch Gewaltdelikte aufgefallen. Er sei lediglich einmal als Schwarzfahrer erwischt worden und sonst nicht polizeibekannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm der Deutschen Presse-Agentur.

Zahlreiche Menschen kommen am Dienstagmorgen zum Tatort, legen Blumen nieder und zünden Kerzen an. Einige haben Tränen in den Augen, anderen sieht man die Verzweiflung und Wut über die Tat an.

In Illerkirchberg hat ein Mann zwei Schülerinnen angegriffen. (Foto: Thomas Heckmann)

In der Kirche St. Sebastian wurde ein Trauerbuch ausgelegt, in das jeder Trauernde hineinschreiben kann. Um 18 Uhr lädt die Kirchengemeinde zum "gemeinsamen Trauern" ein.

Trauerfeier der alevitischen Gemeinde

Inzwischen hat die Alevitische Gemeinde in Ulm eine Trauerfeier für das verstorbene Mädchen um 14 Uhr angekündigt. Die Familie des Mädchens sollen Aleviten sein, Angehörigen soll bei der öffentlichen Trauerfeier kondoliert werden können. Zu der Trauerfeier wird auch der türkische Botschafter aus Berlin, Ahmet Basar Sen, erwartet.

Reaktionen vom Tatort am Tag danach

Die Menschen, die am Dienstagmorgen zum Tatort kommen, um zu trauern und Blumen niederzulegen, sind erschüttert. "Wir haben selbst Kinder und Enkelkinder, die zur Schule laufen. Jetzt haben wir Angst um sie", sagt eine Frau.

Tatjana und Rudi F. wohnen in einem Nachbarort. Auch sie legen Blumen nieder. "Ich könnte explodieren. Die Regierung hat gnadenlos versagt. Die Bürger wurden alleingelassen", sagt die 35-jährige Tatjana F. Sie selbst habe zwei Töchter - die sie ab jetzt nur noch mit dem Auto zur Schule fahren möchte. "Wir kommen selbst aus Russland. Aber wir wissen, wie wir uns in einem anderen Land benehmen müssen", sagen die beiden und verweisen damit auf die Herkunft des Tatverdächtigen, der Asylbewerber ist.

Die Angst macht sich auch bei anderen breit, der Messerangriff ist zum Politikum geworden. "Man hat Angst wegen der anderen Flüchtlinge im Ort", sagt eine andere Frau. Sie fordert, dass der Täter schnellstmöglich zur Rechenschaft gezogen wird.

Was war genau geschehen?

Gegen 7.30 Uhr hatten Zeugen der Polizei gemeldet, dass in Oberkirchberg, einem Teilort der Gemeinde Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis, zwei Mädchen auf ihrem Weg zur Schule angegriffen und verletzt worden seien.

Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich sofort um die 13 und 14 Jahre alten Mädchen und brachte sie in Kliniken. Dort verstarb die 14-Jährige, eine Deutsche mit Migrationshintergrund, im Laufe des Tages, die zuvor noch am Tatort wiederbelebt werden musste. Die noch laufende Obduktion soll nähere Hinweise auf die genaue Todesursache geben.

Was ist über den mutmaßlichen Täter bekannt?

Laut Polizei soll der Angreifer aus einer benachbarten Asylbewerberunterkunft gekommen und nach der Tat dorthin wieder geflüchtet sein. Als die Polizei diese mit Spezialkräften durchsuchte, traf sie dort auf drei Bewohner, alle Asylbewerber aus Eritrea.

Einsatz vor Ort in Oberkirchberg. (Foto: thhe)

Zwei der Männer nahm sie mit zur Dienststelle. Der Dritte war verletzt und musste in ärztliche Behandlung. Er steht im Verdacht, die Mädchen angegriffen zu haben. Auch am Dienstagmittag ist der Mann laut Polizei noch nicht vernehmungsfähig. Er soll sich bei dem Messerangriff selbst verletzt haben, ob willentlich, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass schnellstmöglich ein psychiatrisches Gutachten des Mannes erstellt werden soll.

Was sagt die Polizei zur Tatwaffe?

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Mädchen wohl mit einem Messer angegriffen. Die mögliche Tatwaffe hatte die Polizei bei der Durchsuchung der Flüchtlingsunterkunft an dem 27-Jährigen gefunden.

Wie geht es der 13-Jährigen?

Die 13-Jährige, ebenfalls eine deutsche Staatsangehörige, musste schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in einer Klinik behandelt werden.

Der Einsatz in Oberkirchberg, ein Ortsteil der Gemeinde illerkirchberg. (Foto: Heckmann)

Was droht dem Verdächtigen?

Der Verdächtige befindet sich aktuell unter polizeilicher Bewachung in einem Krankenhaus.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln jetzt, weshalb es zum Angriff auf die beiden Mädchen kam und ob der Tatverdächtige und die beiden Mädchen sich vorher kannten.

Was sagt die Polizei zu der Herkunft des Tatverdächtigen?

Die Polizei betont, dass sie sich bewusst ist, dass Ereignisse dieser Art Ängste und Emotionen schüren.

Sie bittet daher darum, keinen Generalverdacht gegen Fremde, Schutzsuchende oder Asylbewerber allgemein zu hegen oder solchem Verdacht Vorschub oder Unterstützung zu leisten.