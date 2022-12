Kundgebung „gegen Migrationspolitik“ mit rund 120 Teilnehmern

Fünf Tage nach der tödlichen Messerattacke hat der Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) zu einer Kundgebung vor dem Rathaus in Illerkirchberg aufgerufen. Rund 120 Teilnehmer waren zu der Versammlung am Samstagmorgen gekommen, angemeldet waren ursprünglich 200 Menschen. Gleichzeitig hatten sich rund 70 Bürger auf der anderen Straßenseite versammelt, um ein Zeichen gegen die Veranstaltung der AfD zu setzen.

Rund 70 Bürger haben sich auf der anderen Straßenseite positioniert. (Foto: Ehrenfeld)

An diesem Samstagmorgen ist auf der Hauptstraße in Illerkirchberg ungewöhnlich viel Verkehr. In den Briefkästen stecken Tageszeitungen, zwar von unterschiedlichen Medienhäusern, jedoch alle gefüllt mit einem gleichen Thema: der Messerattacke auf zwei Schulmädchen vor wenigen Tagen, durch die ein 14-jähriges Mädchen ums Leben kam und ein 13-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Tatverdächtig ist ein 27-jähriger Mann aus Eritrea, der in einem Haus gegenüber des Tatorts gewohnt hatte.

Die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter Asylbewerber ist, verärgert und verunsichert so manchen Bürger. Schnell wird der Vergleich zu einer Tat vor drei Jahren gezogen, bei der ein Mädchen mehrfach von mehreren jungen Männern vergewaltigt wurde. „Auch diese Tat haben Asylbewerber begangen“, richtet Eugen Ciresa vom AfD-Kreisverband Ulm/Alb-Donau in einer kurzen Ansprache an die Teilnehmer der Kundgebung vor dem Rathaus. Sie halten Banner in die Höhe, die ihren Unmut über die Migrationspolitik der Bundesregierung zum Ausdruck bringen sollen. Auch der Fall Kandel von 2017 wird auf Bannern thematisiert. Damals hatte ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling ein 15-jähriges Mädchen in einem Drogeriemarkt erstochen.

Auf der anderen Straßenseite haben sich rund 70 Illerkirchberger Bürger positioniert. „So einen Aufzug brauchen wir hier nicht. Wir alle stehen unter Schock und brauchen Zeit, zu trauern“, sagt Paul B., ein Einwohner der Gemeinde. „Wir wollen denen heute nicht das Feld überlassen und wollen mit unserer Anwesenheit heute zeigen, dass war das alles ganz anders sehen“, sagt der Illerkirchberger. Die vergangenen Tage hätten bewiesen, dass die Gemeinde auch in derart schweren Stunden zusammensteht. Das wolle man auch an diesem Samstagmorgen demonstrieren.

Um die 120 Teilnehmer zählte die angemeldete Kundgebung der AfD. (Foto: Ehrenfeld)

Rund um das Geschehen beobachten dutzende Polizisten die Teilnehmer der Kundgebung auf der einen und die Gegendemonstration der Bürger auf der anderen Seite. „Der Ort hat viele schreckliche Dinge erleben müssen in den vergangenen Tagen. Da kann es schon sein, dass Emotionen hochkochen“, erklärt Polizeipressesprecher Wolfgang Jürgens.

Gerüchte sorgten für Aufregung

Ein Antikonfliktteam der Polizei ist vor Ort - und etliche Medienvertreter. Noch immer blickt ganz Deutschland auf den rund 5000-Einwohner-Ort Illerkirchberg. So ganz kommt man bisher dort nicht zur Ruhe. Der Suizid eines zunächst verdächtigen Asylbewerbers, der laut Polizei jedoch lediglich Zeuge der Tat gewesen sein soll, hat dem Ganzen in den vergangenen Tagen nochmals eine zusätzliche Dramatik gegeben. Gerüchte über das Verhalten der Asylbewerber im Ort und Anschuldigungen gegenüber der Kommunalpolitik haben darüber hinaus für weitere Aufregung gesorgt.

Die Polizei war mit vielen Kräften vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen. (Foto: Ehrenfeld)

Darauf nehmen auch die Redner der AfD an diesem Morgen Bezug. „Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Mir wurde zugetragen, dass es bereits vor der Tat massive Beschwerden gegeben haben soll, die auf Belästigung von Mädchen hingedeutet haben“, so Eugen Ciresa.

Illerkirchbergs Bürgermeister Markus Häußler ist der Veranstaltung ferngeblieben, hatte jedoch in einem Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ im Vorfeld derartige Gerüchte dementiert. „Wir hatten keinerlei Kenntnis über solche Vorkommnisse, über die in den Medien und sozialen Netzwerken berichtet wird“, so seine Aussage dazu. Von angeblichen Belästigungen habe er bisher noch nichts gehört.

Rund 120 Demonstranten kamen auf den Vorplatz am Rathaus. Gegendemonstranten hatten im Vorfeld Plakate aufgehängt, die ein Zeichen für Toleranz setzen sollten. (Foto: Ehrenfeld)

„Es ist ziemlich deutlich, dass die Teilnehmer dieser Versammlung von außerhalb kommen und damit nicht direkt betroffen sind von den Ereignissen hier“, sagt Felix S., der an diesem Morgen ebenfalls zum Rathaus gekommen ist, um ein Zeichen gegen die Aktion der AfD zu setzen. „Wir möchten nicht, dass durch die Tat gegen Asylbewerber gehetzt wird“, fügt er an.

Weitere Kundgebung für Montag geplant

Nach rund einer Stunde löst sich die Kundgebung der AfD auf, einzelne Vertreter des Landesverbands ziehen zu der Stelle, an der die Mädchen am Montag attackiert worden waren, um Blumen niederzulegen. Noch eine ganze Weile bleiben die Bürger mit ihren selbstgebastelten Plakaten, die Frieden und Toleranz einfordern, noch am Straßenrand. Sie wünschen sich jetzt vor allem eines: stille Trauer. Ob sich dieser Wunsch so schnell bewahrheitet, bleibt offen. Schon für Montag ist eine weitere Kundgebung geplant, dieses Mal angemeldet von Vertretern des sogenannten Dritten Wegs.