Mann attackiert Mädchen auf Schulweg: 14-Jährige ist tot

SEK-Einsatz am Montagmorgen in Oberkirchberg, einem Ortsteil der Gemeinde Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis. Ein Mann soll zwei Schulmädchen angegriffen und sie schwer verletzt haben. Eines der Mädchen ist noch am frühen Nachmittag seinen Verletzungen erlegen.

Zunächst informierte die Polizei darüber, dass die Mädchen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebraucht wurden. Am frühen Nachmittag dann kam die traurige Nachricht: Für eines der Mädchen waren die Verletzungen am Ende doch tödlich.

In Illerkirchberg hat ein Mann zwei Schülerinnen angegriffen. (Foto: Thomas Heckmann)

Alarmiert wurde die Polizei gegen 7.30 Uhr. Und zwar von Passanten, die die Tat beobachtet haben.

Der Angriff ereignete sich auf dem Schulweg der Mädchen. Sie sollen sich auf dem Weg zu einer Bushaltestelle befunden haben. Sie besuchen eine weiterführende Schule in einem Nachbarort.

Waren Waffen im Spiel?

Wie der Täter die Mädchen verletzt hat, ob und wenn ja, welche Waffen im Spiel waren - dazu machte die Polizei keine Angaben.

Der Täter soll anschließend in ein benachbartes Haus geflüchtet sein, eine Unterkunft für Geflüchtete. Bewohnt wird diese von einer siebenköpfigen Familie auf der einen Seite und vier Männern auf der anderen. Ob der Täter ebenfalls dort wohnt, ist unklar. Laut Polizei könne es auch sein, dass er sich dort nur zufällig vor den Einsatzkräften verstecken wollte.

Auf jeden Fall rückte das SEK an. Auch Straßenkontrollen führte die Polizei durch. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei aber nicht.

Der Einsatz in Oberkirchberg, ein Ortsteil der Gemeinde illerkirchberg. (Foto: Heckmann)

Den Beamten gelang es schließlich, den mutmaßlichen Täter sowie zwei weitere Personen, die sich in dem Haus befanden, festzunehmen. Derzeit, so ein Sprecher der Polizei, ermittle die Kripo die weiteren Hintergründe.

Unklar ist nicht nur der Tathergang, sondern auch, ob sich Täter und Opfer kannten. Die Mädchen sollen 13 und 14 Jahre jung sein.

Der Einsatz für das SEK vor Ort ist abgeschlossen. Jedoch befinden sich weiter Polizisten dort. Aktuell geht es darum, Spuren zu sichern, die für die weiteren Ermittlungen nötig sind. Betreuer kümmern sich außerdem um die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft.

Großes Polizeiaufgebot in Oberkirchberg: Ein Mann hat hier zwei Schülerinnen auf dem Weg zur Schule angegriffen. (Foto: Thomas Heckmann)

Das sagt der Bürgermeister

Markus Häußler, der Bürgermeister der Gemeinde, zeigte sich "schockiert" von der "schrecklichen Tat". Häußler, selbst Familienvater, sagte, seine Gedanken seien nun bei den betroffenen Familien. Die Gemeinde werde diesen helfen, sofern möglich. Häßler ergänzte:

Dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind

Der Artikel wird laufend aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt.